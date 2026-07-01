Για 21η χρονιά επιστρέφει το Cyprus Rialto World Music Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 21 Ιουλίου, φιλοξενώντας πέντε συναυλίες με καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα και επιβεβαιώνοντας τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει εδώ και δύο δεκαετίες.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική εξέλιξη για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά εντάσσεται σε ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικής συνεργασίας, μέσα από τη συμμετοχή του Θεάτρου Ριάλτο στο European Festivals Association (EFA), ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και τις προοπτικές συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Με αφετηρία τη Μεσόγειο και την Κύπρο ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, το φεστιβάλ συνεχίζει να προσεγγίζει τη world music ως έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής, όπου η παράδοση, ο πειραματισμός και οι σύγχρονες μουσικές τάσεις συνυπάρχουν δημιουργικά. Το φετινό πρόγραμμα φέρνει κοντά διαφορετικές μουσικές καταβολές και αισθητικές, από την παραδοσιακή μουσική και την τζαζ μέχρι την ηλεκτρονική, τη neo-soul και τη rock.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8 Ιουλίου στο Θέατρο Ριάλτο με τη Μάρθα Φριντζήλα, τους The Kubara Project και τους Kalogeraki Bros, σε μια μουσική παράσταση που συνδυάζει θεατρικότητα, ποίηση και τραγούδια δύο αιώνων.

Στις 12 Ιουλίου ακολουθούν οι Kobrah Habibi, οι οποίοι συνδυάζουν ηλεκτρονικούς ήχους, DJ culture και μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, ενώ στις 16 Ιουλίου εμφανίζονται οι Nabuma, με ένα πρόγραμμα neo-soul και σύγχρονου R&B.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει στις 17 Ιουλίου τους Koza Mostra, που επιστρέφουν με τη νέα τους περιοδεία «Bulletproof Tour», ενώ η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει στις 21 Ιουλίου με την Cyprus Kollective Big Band, η οποία θα παρουσιάσει σε παγκύπρια πρώτη το εμβληματικό Far East Suite των Duke Ellington και Billy Strayhorn.

Εκτός από την εναρκτήρια συναυλία της 8ης Ιουλίου, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο, με απαραίτητη όμως την προκράτηση εισιτηρίου. Οι συναυλίες της 12ης, 16ης, 17ης και 21ης Ιουλίου θα φιλοξενηθούν στον χώρο στάθμευσης της ΣΕΚ, πίσω από το Θέατρο Ριάλτο.

Πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του Θεάτρου Ριάλτο και στο τηλέφωνο 77 77 77 45.

Πρόγραμμα