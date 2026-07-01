Η μέντα δεν είναι μόνο γαστρονομικό αγαπημένο και συστατικό καλλυντικών, εδώ και χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιείται και ως θεραπευτικό μέσο. Το έλαιο μέντας, που λαμβάνεται από τα φύλλα και τα ανθοφόρα μέρη του φυτού, φημίζεται για τις ωφέλιμες ιδιότητές του στο πεπτικό σύστημα, τους πονοκεφάλους και το στρες.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό υγείας

Εκτός από τη γεύση και το άρωμα που χαρίζει σε τρόφιμα, αλλά και καλλυντικά, η μέντα χρησιμοποιείται επίσης εδώ και χιλιάδες χρόνια ως θεραπευτικό μέσο για διάφορα προβλήματα υγείας. Πιο γνωστή είναι για τις ωφέλιμες ιδιότητές της στην αντιμετώπιση παθήσεων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) και άλλα πεπτικά προβλήματα, το κοινό κρυολόγημα, οι πονοκέφαλοι και άλλα. Παράλληλα, το έλαιο μέντας συστήνεται και για τοπική χρήση στο δέρμα, με στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι μυϊκοί πόνοι, οι πόνοι στις αρθρώσεις και ο κνησμός. Στην αρωματοθεραπεία, το έλαιο μέντας προωθείται για τη θεραπεία του βήχα και του κρυολογήματος, την αντιμετώπιση του πόνου, τη βελτίωση της πνευματικής λειτουργίας, αλλά και τη μείωση του στρες.

Ένας περιορισμένος όγκος ερευνών έχει αναδείξει την ευεργετική δράση της μέντας στη διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, υποστηρίζοντας ότι το έλαιο μέντας σε μορφή κάψουλας μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα στους ενήλικες, αλλά και να μειώσει τον κοιλιακό πόνο σε ορισμένα παιδιά.

Η ωφέλιμη δράση της μέντας στο πεπτικό σύστημα έχει αποδειχθεί και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με άλλες έρευνες, συγκεκριμένα προϊόντα που συνδυάζουν το έλαιο μέντας με άλλα συστατικά, όπως το έλαιο από κύμινο ή τα φύλλα μέντας μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση της δυσπεψίας.

Διαπιστωμένη είναι, όμως, και η θετική δράση της μέντας ως συστατικού σε προϊόντα τζελ ή κρέμας, που εφαρμόζονται τοπικά στο δέρμα, αντιμετωπίζοντας διάφορες παθολογίες. Για παράδειγμα, ένας περιορισμένος αριθμός στοιχείων υποδηλώνει ότι το έλαιο μέντας που εφαρμόζεται τοπικά μπορεί να είναι ευεργετικό για τους τακτικούς πονοκεφάλους. Παράλληλα, μια σειρά μελετών δείχνει ότι μπορεί να αποδειχθεί ισχυρός σύμμαχος των γυναικών που θηλάζουν, αφού η εφαρμογή του στην περιοχή της θηλής μειώνει τον πόνο και θεραπεύει το ερεθισμένο δέρμα. Είναι, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζεται σε χρονική απόσταση με τον θηλασμό και να καθαρίζεται πριν το μωρό θηλάσει ξανά, καθώς η επαφή του με το πρόσωπο του παιδιού είναι απαγορευτική, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων που σχετίζονται με την αναπνοή.

Μια μικρή έρευνα εντόπισε, επίσης, πλεονεκτήματα της χρήσης ελαίου μέντας στη μείωση των σπασμών κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδικασιών, όπως η ενδοσκόπηση ή η εξέταση με κλύσμα.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση του ελαίου μέντας θεωρείται ασφαλής, εφ’ όσον αξιοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις. Οι πιθανές παρενέργειες, σύμφωνα με τους ειδικούς, σχετίζονται με συμπτώματα καούρας, ναυτίας, κοιλιακού άλγους και ξηροστομίας. Σπανιότερα, το έλαιο μέντας μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Σε ό,τι αφορά στο δέρμα, η χρήση του ελαίου ενδέχεται να προκαλέσει δερματικά εξανθήματα και ερεθισμό.

Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο να συμβουλεύεστε το γιατρό σας πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος ή προϊόντος για δερματική χρήση.

ygeiamou.gr