Τραγικό τέλος για 44χρονο στη Βραζιλία, ο οποίος έπεσε από γκρεμό ύψους 150 μέτρων ενώ προσπαθούσε να φωτογραφηθεί σε δημοφιλές σημείο θέας στην πόλη Μαρικά.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο μονοπάτι Pedra do Macaco, στην πόλη Μαρικά, στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, και καταγράφηκε σε βίντεο από μέλος της παρέας του.

Ο Κάιο Αραμπάλ, 44 ετών, είχε ανέβει στην κορυφή μιας μεγάλης βραχώδους προεξοχής, όταν έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο κενό. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον άνδρα να στέκεται σε ένα ιδιαίτερα στενό σημείο του βράχου, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιχειρεί να κατέβει με προσοχή.

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Οι τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση

Στο οπτικό υλικό, ο 44χρονος αρχικά κατεβαίνει προς τα πίσω και στη συνέχεια στρέφει το σώμα του για να συνεχίσει με το πρόσωπο προς τον βράχο. Την ίδια στιγμή, γυναίκα που βρίσκεται στην παρέα τον προειδοποιεί να προσέχει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται οι κραυγές των παρευρισκομένων, καθώς ο άνδρας χάνει το πάτημά του στην άκρη του γκρεμού και πέφτει από ύψος περίπου 492 ποδιών (περίπου 150 μέτρων).

Πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 11:40 το πρωί και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Πυροσβέστες και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας χρειάστηκαν περίπου τέσσερις ώρες για να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο, χρησιμοποιώντας συστήματα με σχοινιά και εναέρια μέσα, καθώς η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Αραμπάλ συμμετείχε σε ομάδα που συνόδευε επισκέπτες από την πόλη Αραρουάμα στη συγκεκριμένη πεζοπορική διαδρομή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η πρώτη φορά που ακολουθούσε το μονοπάτι.

Ο εκπαιδευτής διασώσεων Ματέους Μόουρα, που συμμετείχε στην επιχείρηση, χαρακτήρισε την ανάσυρση εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης και της απότομης μορφολογίας του εδάφους. Όπως ανέφερε, οι διασώστες χρειάστηκε να αναρριχηθούν και να χρησιμοποιήσουν ειδικά σχοινιά για να φτάσουν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 44χρονο ήδη νεκρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας επιχείρησε να κατέβει από τη λάθος πλευρά του βράχου, γεγονός που συνέβαλε στο δυστύχημα.

Χωρίς προειδοποιητικές πινακίδες η διαδρομή

Το Pedra do Macaco αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και λάτρεις της περιπέτειας, καθώς πολλοί ανεβαίνουν στον χαρακτηριστικό βράχο για να φωτογραφηθούν απολαμβάνοντας τη θέα.

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι κατά μήκος της διαδρομής δεν υπάρχουν προειδοποιητικές ή κατευθυντήριες πινακίδες, παρά το γεγονός ότι το σημείο προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Δεύτερη τραγωδία μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες

Ο θάνατος του 44χρονου είναι το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα σε ορεινή διαδρομή της περιοχής της Μαρικά μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Στις 14 Ιουνίου, η 59χρονη Ρόζμαρι Σουζάρτ Γκαρσία έχασε επίσης τη ζωή της, όταν έπεσε από γκρεμό σε πάρκο εναέριου τροχαλιοδρόμου (zip-line) στο συγκρότημα σπηλαίων Spar Cave.

Η γυναίκα συμμετείχε σε οργανωμένη δραστηριότητα περίπου 15 ατόμων και φορούσε πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας, όπως κράνος, γάντια και προστατευτικά μέσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, η Γκαρσία βρισκόταν σε απότομο μονοπάτι όταν επιχείρησε να βάλει εντομοαπωθητικό. Σηκώνοντας το ένα της πόδι γλίστρησε, έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε προς τον γκρεμό, πέφτοντας από ύψος περίπου 30 μέτρων.

Ο οδηγός που βρισκόταν δίπλα της προσπάθησε να την συγκρατήσει, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την πτώση εξαιτίας της μεγάλης κλίσης του εδάφους.

protothema.gr