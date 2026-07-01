Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με ακόμη έξι Ολυμπιονίκες, στο πλαίσιο της θεσμικής αναγνώρισης των διακρίσεών τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία των αρμόδιων αρχών, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξη των επτά Ολυμπιονικών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ορκωμοσία του Εμμανουήλ Καραλή

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Diamond League του Παρισιού, ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία των υπόλοιπων Ολυμπιονικών που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Μετά την τελετή, ο Καραλής δημοσίευσε φωτογραφίες από την ορκωμοσία στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών», ανέφερε στη δήλωσή του.

Οι Ολυμπιονίκες που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή ορκίστηκαν οι Ολυμπιονίκες των Αγώνων του Παρισιού 2024 που δεν είχαν έως σήμερα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε επίσης η κωπηλάτρια Μηλένα Κοντού.

Στον Στρατό Ξηράς ορκίστηκαν ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η κωπηλάτρια Ζωή Φίτσιου και ο τζουντόκα Θοδωρής Τσελίδης.

Στην Πολεμική Αεροπορία εντάχθηκαν οι κωπηλάτες Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.

Η ένταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί θεσμική αναγνώριση των διακρίσεών τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

protothema.gr