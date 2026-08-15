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Ο Εμμανουήλ Καραλής άδραξε την ευκαιρία για να πειράξει τον φίλο του, Μίλτο Τεντόγλου για το περιστατικό με το ξεχασμένο χρυσό μετάλλιο.

Ο, επίσης, χρυσός αθλητής αφού πήρε μια άνετη πρόκριση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, προχώρησε σε δηλώσεις μετά τον αγώνα και είχε όρεξη για… χαβαλέ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής τρόλαρε τον πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος για το γεγονός πως ξέχασε να φέρει το μετάλλιο του στην Μεικτή Ζώνη, με μια επική ατάκα.

Αναλυτικά τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή

«Σίγουρα είναι απίστευτο και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και πλέον είμαι εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μου αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή παίρνω και εγώ πίσω από όλον τον κόσμο.

Είμαστε εδώ για μία δουλειά και σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου στον τελικό.

Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο και μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος είναι δύσκολες. Ελπίζουμε και για την τύχη, να πάνε όλα καλά και την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά, περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή, αλλά ότι και να γίνει εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε την Κυριακή.

Να μην κάνω καμία βλακεία και εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ. Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού

Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα, είμαστε έτοιμοι και πολύ ευτυχισμένοι που βρισικόμαστε εδώ».

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