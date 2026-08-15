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Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 39 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και τραυματισμού, που διαπράχθηκε χθες βράδυ, στην επαρχία Λεμεσού, εναντίον άντρα, επίσης, 39 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8:30 χθες το βράδυ, σε περιοχή της Λεμεσού, ο 39χρονος δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο. Αυτός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο πρόσωπο, που πιστεύεται ότι προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Αφού ο 39χρονος έτυχε περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον 39χρονου. Ο ύποπτος εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.