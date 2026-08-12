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Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 30 και 37 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και τραυματισμού 44χρονου άνδρα, η οποία διαπράχθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενώ 44χρονος βρισκόταν στην οικία του, δέχθηκε επίθεση από τον 37χρονο συγκάτοικο του και δεύτερο πρόσωπο ηληκίας 30 ετών. Κατά την επίθεση ο 37χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 44χρονο με μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στην αυχενική μοίρα, καθώς και κάκωση στη μύτη και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τον 30χρονο να οδηγεί το όχημά του σε περιοχή της Λεμεσού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στο όχημά του μαχαίρι και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 37χρονος σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε επίσης βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις