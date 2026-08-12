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Τρία και πλέον χρόνια μετά την καταδίκη του, αθωώθηκε χθες Τρίτη ο 69χρονος που είχε καταδικαστεί από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για την μεγάλη φονική πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου 2021 στην ορεινή Λεμεσού η οποία ξεκίνησε από τον Αρακαπά.

Ομόφωνα το Εφετείο Κύπρου ακύρωσε τις καταδίκες που αφορούσαν τη φονική πυρκαγιά κρίνοντας ότι η ενοχή του κατηγορουμένου δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Η απόφαση εκδόθηκε στις 11 Αυγούστου 2026 από τριμελές Εφετείο, το οποίο τόνισε ότι η απόφαση είναι ομόφωνη.

Η υπόθεση αφορούσε την καταδίκη του για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς της 3ης Ιουλίου 2021 και για άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς άδεια την ίδια ημέρα. Το Κακουργοδικείο Λεμεσού είχε επιβάλει συντρέχουσες ποινές φυλάκισης οκτώ ετών και ενός έτους αντίστοιχα, κρίνοντας ότι ήταν το πρόσωπο που έθεσε τη φωτιά η οποία εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα στην περιοχή.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο καταστροφικές στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δέκα κοινότητες, μεταξύ των οποίων η Οδού, η Ακαπνού, η Επταγώνια και η Διερώνα, κατακαίγοντας συνολικά 44,49 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Οι φλόγες δεν είχαν μόνο ανυπολόγιστες ζημιές σε καμένη γη και υποστατικά, αλλά κόστισε και ανθρώπινες ζωές, καθώς στις 4 Ιουλίου 2021 εντοπίστηκαν στην περιοχή της Οδού τα απανθρακωμένα πτώματα τεσσάρων Αιγύπτιων εργαζομένων που είχαν εγκλωβιστεί από τη φωτιά.

Στην απόφασή του το Εφετείο σημειώνει ότι δεν υπήρχε άμεση μαρτυρία που να συνδέει τον κατηγορούμενο με την έναρξη της πυρκαγιάς και ότι η υπόθεση στηρίχθηκε αποκλειστικά σε περιστατική μαρτυρία. Τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον του Κακουργοδικείου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παρουσία του στο περιβόλι του πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, τη δυνατότητα πρόσβασής του στο σημείο όπου εντοπίστηκε η εστία, την ανεύρεση δύο αναπτήρων στο όχημά του και ορισμένες πτυχές της συμπεριφοράς του μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Το Εφετείο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνο υποψίες ή πιθανολόγηση εμπλοκής και όχι το επίπεδο βεβαιότητας που απαιτείται σε μια ποινική υπόθεση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα ευρήματα έδειχναν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στην περιοχή λίγο πριν τη φωτιά, διέθετε αναπτήρες και η μεταγενέστερη συμπεριφορά του προκαλούσε ερωτήματα, όμως τα στοιχεία αυτά δεν αρκούσαν για να στηρίξουν με ηθική βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι ήταν εκείνος που έθεσε τη φωτιά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μαρτυρία του εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά «κατά πάσα πιθανότητα» τέθηκε με γυμνή φλόγα. Το Εφετείο έκρινε ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση παρέμενε πιθανότητα και όχι βεβαιότητα, σημειώνοντας ότι η καταδίκη δεν μπορούσε να στηριχθεί σε εικασίες ή πιθανολογήσεις.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο χαρακτήρισε την πρωτόδικη καταδίκη ως ακροσφαλή και αποφάσισε την ακύρωση των καταδικών για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς και για το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς άδεια στις 3 Ιουλίου 2021. Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε και απαλλάχθηκε πλήρως από τις δύο αυτές κατηγορίες.

Παράλληλα, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη για ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε προηγούμενο καψάλισμα χόρτων στην ύπαιθρο χωρίς άδεια, σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2021. Διατήρησε επίσης την ποινή φυλάκισης έξι μηνών που είχε επιβληθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσμα της έφεσης είναι η πλήρης αθώωση για τα αδικήματα που συνδέονταν με τη φονική πυρκαγιά του Αρακαπά και η διατήρηση μόνο της καταδίκης για το ξεχωριστό αδίκημα του παράνομου ανάμματος φωτιάς στην ύπαιθρο.