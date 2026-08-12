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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού κορυφώνεται απόψε, (12/08) με τις Περσείδες να αναμένεται να προσφέρουν ένα ιδιαίτερο θέαμα στον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου.

Οι συνθήκες παρατήρησης αναμένονται ευνοϊκές, καθώς ο ουρανός θα είναι ασέληνος, γεγονός που θα κάνει τα «πεφταστέρια» περισσότερο ευδιάκριτα, χωρίς την έντονη λάμψη της Σελήνης να επηρεάζει την ορατότητα.

Σύμφωνα με τον αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, οι Περσείδες φαίνονται να προέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο καλούνται να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον βορειοανατολικό ουρανό, κατά προτίμηση μετά τις 11 το βράδυ, όταν το ακτινοβόλο σημείο βρίσκεται ψηλότερα.

Για καλύτερη παρατήρηση συστήνεται η επιλογή σημείων μακριά από έντονα φώτα και φωτορύπανση.

Οι Περσείδες δημιουργούνται όταν η Γη διασχίζει την τροχιά του κομήτη Swift-Tuttle και μικρά σωματίδια που έχει αφήσει πίσω του εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα, πυρακτώνονται και δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές που είναι γνωστές ως «πεφταστέρια».

Παράλληλα, στον νυχτερινό ουρανό θα μπορούν να παρατηρηθούν ο αστερισμός του Σκορπιού με τον κόκκινο Αντάρη, καθώς και ο πλανήτης Αφροδίτη.