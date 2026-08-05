Στις 12 και 13 Αυγούστου κορυφώνεται φέτος το φαινόμενο των Περσείδων, με την Κύπρο να έχει ευνοϊκές συνθήκες παρατήρησης, καθώς ο ουρανός θα είναι ασέληνος και τα «πεφταστέρια» αναμένεται να είναι πιο ευδιάκριτα.

Σύμφωνα με τον αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, το φαινόμενο της βροχής διαττόντων αστέρων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 17 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Αυγούστου. Οι καλύτερες ημέρες παρακολούθησης θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, 12 και 13 Αυγούστου, όταν αναμένεται η μεγαλύτερη πυκνότητα πτώσης διαττόντων.

Οι Περσείδες φαίνονται να προέρχονται οπτικά από τον αστερισμό του Περσέα, γι’ αυτό και πήραν το όνομά τους. Το ακτινοβόλο σημείο βρίσκεται στον βορειοανατολικό ουρανό, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, κατά προτίμηση μετά τις 11 το βράδυ, όταν το σημείο ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό.

Ιδιαίτερα ευνοϊκό για την παρατήρηση είναι το γεγονός ότι στις 12 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ο ουρανός θα είναι ασέληνος. Αυτό αναμένεται να κάνει τα «πεφταστέρια» πιο εντυπωσιακά, καθώς η απουσία έντονου σεληνιακού φωτός θα διευκολύνει την ορατότητα.

Φέτος, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος θα είναι στις 28 Αυγούστου και θα ονομάζεται το φεγγάρι του οξύρρυγχου. Η ονομασία προέρχεται από το ομώνυμο ψάρι, το οποίο ψάρευαν οι Ιθαγενείς στις λίμνες της Βόρειας Αμερικής την περίοδο του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Την ίδια ημέρα με την κορύφωση των Περσείδων, στις 12 Αυγούστου, θα σημειωθεί και ολική έκλειψη Ηλίου. Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν θα είναι ορατό από την Κύπρο, αλλά από περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.

Οι Περσείδες δημιουργούνται όταν η Γη διασχίζει την τροχιά του κομήτη Swift-Tuttle, η οποία είναι γεμάτη από υπολείμματα σκόνης και μικρά σωματίδια που αφήνει πίσω του ο κομήτης. Όταν τα σωματίδια αυτά εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, αναπτύσσουν τεράστιες ταχύτητες, πυρακτώνονται και εξαϋλώνονται, δημιουργώντας τις φωτεινές γραμμές στον ουρανό που ο λαός αποκαλεί «πεφταστέρια».

Παράλληλα με τη βροχή διαττόντων αστέρων, οι φίλοι του ουρανού θα μπορούν φέτος να παρατηρήσουν τον αστερισμό του Σκορπιού με τον χαρακτηριστικό κόκκινο Αντάρη, τον πλανήτη Αφροδίτη, καθώς και άλλους αστερισμούς.

Με την ευκαιρία του φαινομένου, η Αστρονομική Εταιρεία Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος και το Αστεροσκοπείο Φροντιστηρίων Φάκα, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας, διοργανώνουν αστρονομική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όσοι διαθέτουν τηλεσκόπια μπορούν να τα φέρουν μαζί τους, ενώ συστήνεται στους παρευρισκόμενους να έχουν μαζί τους χειμερινά ρούχα, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας που αναμένεται στην περιοχή.

Για καλύτερη παρατήρηση, οι φίλοι του ουρανού καλούνται να επιλέξουν σημεία μακριά από φώτα και φωτορύπανση, απολαμβάνοντας το φαινόμενο με ασφάλεια.