Σε ανοικτή ρήξη, με πολλά μέτωπα ανοικτά και ένα κατακερματισμένο σκηνικό, βρίσκεται η δεξιά παράταξη, σύμφωνα με την εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω. Προεδρικό και Πινδάρου βρίσκονται πλέον σε πόλεμο, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη μπει σε μια μάχη επικράτησης στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης των προεδρικών εκλογών.

Την ίδια ώρα, σε ανταλλαγή μηνυμάτων με φόντο το Κυπριακό βρίσκονται Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ, ενώ ο εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ, ο Γιάννης Καρούσος, ακολουθεί γραμμή καθημερινών επιθέσεων κατά της Κυβέρνησης, με αφορμή τον ανασχηματισμό, προκαλώντας ακόμη και τη δυσαρέσκεια άλλων μελών της ηγεσίας του κόμματος.

Το κλίμα ήταν ήδη εκρηκτικό τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από το θέμα του ανασχηματισμού και τα σενάρια για υπουργοποίηση της Τίνας Παύλου. Στα αρχικά στάδια της συζήτησης, στο κάδρο βρισκόταν και το όνομα του Χρίστου Αγγελίδη, ωστόσο το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει.

Στην εξίσωση υπήρχαν ήδη τα ευρήματα της δημοσκόπησης για τις προεδρικές εκλογές, η οποία παρουσιάστηκε στην ηγεσία της Πινδάρου την προηγούμενη εβδομάδα και είδε στη συνέχεια το φως της δημοσιότητας. Από προχθές προστέθηκε και η συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Έλλη Κοτζιαμάνη, στον ΑΝΤ1, κατά την οποία, από τη μια, επανέλαβε ότι είναι περήφανος για τη συναγερμική καταγωγή του και, από την άλλη, κάλεσε τον ΔΗΣΥ να τοποθετηθεί ως προς τα θέματα στα οποία διαφωνεί με την Κυβέρνηση.

«Ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να πολιτεύεται υπεύθυνα»

Χθες, η ανακοίνωση της Πινδάρου ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη, με αφορμή τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του. Σε αυτήν σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα και ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να πολιτεύεται υπεύθυνα και να πράττει αυτό που επιβάλλει το συμφέρον της χώρας.

«Αντί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλάβει την ευθύνη για την αναποτελεσματικότητα, την προχειρότητα και τα λάθη της διακυβέρνησής του σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση της ακρίβειας, του αφθώδους πυρετού, του υδατικού, του ηλεκτρικού ρεύματος, των πυρκαγιών και των μεγάλων έργων, επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα. Οι ευθύνες, όμως, δεν μετατίθενται», αναφέρει ο ΔΗΣΥ στην τοποθέτησή του, υποδεικνύοντας ότι έκανε και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που επιβάλλει το συμφέρον της χώρας.

«Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα διορθώνουμε πρόχειρα νομοσχέδια, ώστε να προχωρήσουν σημαντικά θέματα για τους πολίτες. Όπως κάναμε με τις τροπολογίες μας στη φορολογική μεταρρύθμιση. Αναμένουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την κατάθεση του συνταξιοδοτικού. Δεν φτάνουν οι εξαγγελίες», σημείωσε, υποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πρέπει να θέσει τις σωστές προτεραιότητες, αντί να αναλώνεται σε επικοινωνιακές στρατηγικές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μηνύματα και προς Καρούσο

Παρά την έντονη αντίδραση του ΔΗΣΥ προς τον Πρόεδρο για τα όσα ανέφερε στη συνέντευξή του, την ίδια ώρα θέμα συζήτησης στην ηγεσία του κόμματος ήταν οι τοποθετήσεις που κάνει σε καθημερινή βάση ένας εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, ο Γιάννης Καρούσος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, εντός της Πινδάρου εκφράστηκε δυσφορία για το γεγονός ότι το ζήτημα του ανασχηματισμού συντηρείτο στην επικαιρότητα με τρόπο που έδινε την εντύπωση ότι αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τον ΔΗΣΥ, αντί να εκτίθεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη δυστοκία του.

Η άποψη αρκετών μελών της ηγεσίας είναι ότι πρέπει να τονίζεται η υπεύθυνη στάση του κόμματος και όχι να εκτοξεύονται απειλές για τη στάση του ΔΗΣΥ στη Βουλή και την καταψήφιση κυβερνητικών νομοσχεδίων.

Υπάρχει, βέβαια, και η άποψη ότι ο Καρούσος εξέφρασε, απλώς με πιο έντονο και ξεκάθαρο τρόπο, τη θέση που εκφράζει και η ηγεσία, ότι δηλαδή ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μπορεί να αποσπά στελέχη του ΔΗΣΥ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, η Τίνα Παύλου δεν υπήρξε ποτέ στέλεχος του ΔΗΣΥ ούτε είναι μέλος του κόμματος. Γι’ αυτό και, παρότι είχε διοριστεί στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, δεν συμμετείχε στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Επανήλθε ο αντιπρόεδρος

Ο Γιάννης Καρούσος επανήλθε χθες με νέα ανάρτησή του κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη, εστιάζοντας στην αναφορά του Προέδρου για όσους επέλεξαν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ στον β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Αυτός που επέλεξε να κινηθεί απέναντι από την απόφαση της παράταξής του δεν δικαιούται σήμερα να κάνει μαθήματα πολιτικής συνέπειας», σημείωσε.

«Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών η απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν ξεκάθαρη: ψήφος κατά συνείδηση. Εγώ διατύπωσα δημόσια τις απόψεις μου, τις κατέθεσα στα αρμόδια κομματικά όργανα και κάθε Συναγερμικός είχε το δικαίωμα να πράξει σύμφωνα με τη συνείδησή του.

Άλλο, όμως, η ελεύθερη επιλογή που προέβλεπε η απόφαση του κόμματος και άλλο η αποστασία απέναντι στην ίδια την παράταξη», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στον διορισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2012 ως εκπροσώπου της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάρτηση Αβέρωφ

Στα όσα είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνέντευξή του απάντησε και ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

«“Τό ’πιασες το υπονοούμενο”, Πρόεδρε, αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Επιτέλους, δεν είναι όλα τα θέματα προσωπικά, αν θα κάνεις ή δεν θα κάνεις διακοπές, αλλά αν θα δοθεί “άδεια επ’ αόριστον” στο εθνικό θέμα.

Θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι φίλοι αν όντως ξεπεράσεις το εμπόδιο ενός οδοφράγματος για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση. Επαναλαμβάνω: αν πας για τη λύση, θα είμαι δίπλα σου. Αν όχι, θα λογαριαστείς με την Ιστορία.

ΥΓ. Από τον Μάρτιο του 2025 δεσμευτήκατε να ανοίξετε τέσσερα οδοφράγματα. Εάν για ενάμιση χρόνο δεν καταλήξατε με τους Τουρκοκυπρίους να ανοίξετε έστω και ένα, πόσες ακόμη δεκαετίες θα χρειαστούν για να πάνε οι πρόσφυγες πίσω στις περιουσίες τους και να λυθεί το Κυπριακό;», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Με τον τρόπο αυτό απάντησε στην αναφορά του Προέδρου ότι δεν θα πάει διακοπές και ότι προηγούμενη ανάρτηση του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ δεν αναφερόταν στον ίδιο.