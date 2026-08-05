Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο γεννημένος στην Κύπρο 13χρονος πιανίστας Μαρκ Άλμπερτ Σταϊκόβιτσι, ο οποίος κατέκτησε το Xάλκινο Bραβείο στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου της Βιέννης 2026, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Θερινού Φεστιβάλ, στην εμβληματική Αίθουσα Έρμπαρ (Ehrbar Saal) της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε διεθνές ενδιαφέρον. Περισσότεροι από 220 νέοι πιανίστες από 50 χώρες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, ωστόσο μόνο 72 επιλέχθηκαν να διαγωνιστούν στη Βιέννη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μαρκ Άλμπερτ, ο οποίος προκρίθηκε στον δεύτερο ζωντανό γύρο, ερμηνεύοντας έργα υψηλών τεχνικών και μουσικών απαιτήσεων στην Αίθουσα Έρμπαρ, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική ιστορία της Ευρώπης.

Οι εμφανίσεις του δεύτερου γύρου μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινό από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τον διαγωνισμό.

Γεννημένος το 2013 στην Κύπρο, όπου και μεγαλώνει, ο Μαρκ Άλμπερτ διατηρεί παράλληλα τις ρουμανικές οικογενειακές του ρίζες, συνδυάζοντας δημιουργικά δύο πολιτισμικές παραδόσεις που εμπλουτίζουν την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 9 ετών με δάσκαλο τον πιανίστα και παιδαγωγό Ζμπίνεκ Μάρουσκα, ο οποίος αναγνώρισε από πολύ νωρίς το ιδιαίτερο μουσικό του χάρισμα και τον καθοδήγησε στα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής του πορείας.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ο νεαρός πιανίστας έχει δημιουργήσει ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό. Στις σημαντικότερες διακρίσεις του περιλαμβάνονται η 1η θέση στον 14ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Νέων Πιανιστών Αβανγκάρντ, η εκπροσώπηση της Κύπρου στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway στο Αμβούργο, καθώς και πρώτα βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς σε Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία και Κύπρο.

Παράλληλα με τις διαγωνιστικές του επιτυχίες, έχει ήδη εμφανιστεί σε σημαντικές συναυλιακές αίθουσες και φεστιβάλ της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Laeiszhalle στο Αμβούργο, το Κονσερβατόριο Σεργκέι Ραχμάνινοφ στο Παρίσι, συναυλιακοί χώροι στις Βρυξέλλες και την Ιταλία, καθώς και σε πολυάριθμες συναυλίες στην Κύπρο.

Η μουσική δεν αποτελεί τη μοναδική του ενασχόληση. Ο Μαρκ Άλμπερτ είναι επίσης ενεργός αθλητής αντισφαίρισης υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, ενώ ασχολείται συστηματικά και με το αγωνιστικό σκάκι ως αξιολογημένος σκακιστής της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Η πειθαρχία, η επιμονή και η αυτοσυγκέντρωση που απαιτούνται και στους τρεις αυτούς τομείς φαίνεται να αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

«Η συμμετοχή μου στη Βιέννη ήταν μια εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα» σημειώνει ο Μαρκ Άλμπερτ Σταϊκόβιτσι. «Το να παίζω στην ιστορική Αίθουσα Έρμπαρ, δίπλα σε τόσο ταλαντούχους νέους πιανίστες από όλο τον κόσμο, ήταν μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να εργάζομαι ακόμη πιο σκληρά. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου και στον δάσκαλό μου για την αμέριστη στήριξή τους.»

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Ζμπίνεκ Μάρουσκα παρατηρεί ότι η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα αρκετών χρόνων συστηματικής και απαιτητικής δουλειάς. «Ο Μαρκ Άλμπερτ διαθέτει όχι μόνο σημαντικές τεχνικές δυνατότητες, αλλά και μουσική ευαισθησία, πειθαρχία και δίψα για συνεχή εξέλιξη. Εκείνο που με χαροποιεί περισσότερο, πέρα από το μετάλλιο, είναι το γεγονός ότι σε κάθε διεθνή εμφάνισή του ωριμάζει ως μουσικός και ως προσωπικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η επιτυχία αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε μια πορεία με πολύ μεγάλες προοπτικές.»