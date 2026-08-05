Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θανάσιμος τραυματισμός ενός 19χρονου στην Κωνσταντινούπολη, μετά από συνάντηση ομάδων νεαρών που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη «συμφιλίωση» έπειτα από καβγά που είχε ξεκινήσει μέσω των social media.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη συγκέντρωση των νεαρών σε πάρκο, πριν η κατάσταση ξεφύγει και ακολουθήσει ένταση. Στα πλάνα φαίνονται άτομα να έρχονται στα χέρια, ενώ άλλοι τρέχουν να απομακρυνθούν. Λίγο αργότερα, ο 19χρονος Αλί Ανζό εμφανίζεται να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

19 yaşındaki Ali Anzo’nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/VGBUZxGxz7 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2026



Σύμφωνα με συγγενείς του νεαρού Αλί, ο 19χρονος είχε δεχθεί μαχαιριά στην καρδιά, με τον πατέρα του να φτάνει στο σημείο 10 λεπτά μετά τη συμπλοκή. Όπως, όμως είπε ο ίδιος, «ο γιος μου πέθανε αμέσως. Πήγαμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε πλέον τίποτα να γίνει».

Εκτός από τον 19χρονο, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής για την οποία έχουν γίνει 8 συλλήψεις, τραυματίστηκε και άλλος ένας νέος, ο Αλί Χιλάλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περιγράφοντας τι προηγήθηκε και τι συνέβη, ο ξάδερφος του 19χρονου που έχασε τη ζωή του είπε «τα παιδιά είχαν αρχικά διαφωνήσει για κάτι στο Instagram. Στη συνέχεια του είπαν να συναντηθούν για να τα βρουν. Του είπαν “έλα εδώ” κι εκείνος πήγε, πιστεύοντας ότι θα μιλούσαν. Καθόταν με τους φίλους του και έφυγε για να τους συναντήσει. Ένας φίλος του είπε ότι θα τον ακολουθήσει. Νομίζω πως και οι δύο λέγονταν Αλί. Μόλις έφτασαν, τους επιτέθηκαν χωρίς να πουν κουβέντα. Ο ένας νοσηλεύεται στην εντατική με σοβαρά τραύματα και ο άλλος πέθανε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο πέρα από δικαιοσύνη».

protothema.gr