Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης, αλλά επειδή έχει φθάσει στο απροχώρητο. Είναι καθημερινή ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ προβλήματα που δεν επιλύονται; Όχι. Υπάρχουν, ομολογουμένως, δύσκολα ζητήματα, που η επίλυσή τους χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και νέες προσεγγίσεις. Ενίοτε και ανατρεπτικές.

ΓΙΑ χρόνια όχι μόνο δεν γινόταν οτιδήποτε για την μείωση του κυκλοφοριακού, αλλά η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση, γιγάντωσε το πρόβλημα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός ως αποτέλεσμα της ραγδαίας οικιστικής και επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

ΩΣ εκ τούτου έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία, που πρωτίστως αποσκοπεί στη συνδιαμόρφωση ενός ολιστικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για ολόκληρη την επαρχία Λεμεσού για τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας ότι οι τοπικές ανάγκες κάθε δήμου θα ενταχθούν στον εθνικό σχεδιασμό υποδομών.

ΕΝΟΨΕΙ τούτου, έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα σύσκεψη υπό τον υπουργών Μεταφορών, με τους δημάρχους της μείζονος αστικής περιοχής Λεμεσού. Για να έχουν, βέβαια, σημασία οι συσκέψεις, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχεδιασμό, που μπορεί να υλοποιηθεί.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει παρουσιάσει ένα πλάνο με την προώθηση έργων, η υλοποίησή των οποίων θα αμβλύνει το πρόβλημα. Πρόκειται, όπως συναφώς αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του «Φ», για έργα άμεσης παρέμβασης, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μικροβελτιώσεις σε κρίσιμες συμβολές, κατασκευές και αναβαθμίσεις κυκλικών κόμβων, καθώς και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας (όπως το σύστημα UTC).

ΟΠΩΣ έχει αναφερθεί, ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων οδικών και πολεοδομικών έργων για τη Λεμεσό είναι στα €493 εκατ. Υπάρχουν και έργα, παρεμβάσεις για άμεση ανακούφιση των πιο επιβεβαρυμένων οδικών αρτηριών της πόλης της Λεμεσού. Υπάρχουν, βέβαια, και έργα που θα χρειασθούν χρόνο. Σημασία έχει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν σύντομα. Χωρίς αχρείαστες καθυστερήσεις. Για να γίνει τούτο, θα πρέπει να υπάρξει συλλογική συνεργασία. Να μην «κολλήσουν» τα έργα σε αχρείαστες γραφειοκρατικές «διαδρομές».

Η ΛΕΜΕΣΟΣ χρειάζεται λύσεις χθες. Χρειάζεται, σε σχέση με το κυκλοφοριακό, ρυθμίσεις που θα καθιστούν την πόλη πιο ανθρώπινη. Περιορίζοντας την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών, που εξελίσσεται σε εφιάλτη.

ΤΟ κράτος συλλογικά θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίησή ενός σχεδιασμού, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά κι αυτά που θα ισχύουν σε βάθος χρόνου.