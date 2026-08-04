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Ο 17χρονος MARIO GABRIEL, από τη Ρουμανία, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

Ο άτυχος νέος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, η οδική σύγκρουση συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 37 ετών.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.