Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνο δημόσιο λόγο και προσεκτική διαχείριση αναρτήσεων που αφορούν παιδιά σε εναλλακτική φροντίδα, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και το βέλτιστο συμφέρον τους.

Σε δημόσια τοποθέτηση της, η Επίτροπος αναφέρει ότι το Γραφείο της εκφράζει την ανησυχία του για τη διάδοση, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περιεχομένου που αναφέρεται σε παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους, τα οποία διαμένουν σε Στέγες, σε άλλες δομές παιδικής προστασίας ή σε θεραπευτικές δομές.

Σχετικά με τις υπό αναφορά αναρτήσεις, προσθέτει, βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές για τη θεσμική διαχείριση του θέματος.

Οπως αναφέρει, πριν από τη δημοσιοποίηση ή μαζική αναπαραγωγή πληροφοριών που αφορούν παιδιά, είναι αναγκαίο να σταθμίζονται προσεκτικά οι πιθανές συνέπειες τόσο για το άμεσα εμπλεκόμενο παιδί όσο και για ευρύτερες ομάδες παιδιών που ενδέχεται να επηρεαστούν.

“Η συνεχής παρουσίαση των θεσμών προστασίας ως εκ φύσεως επιβλαβών ή εχθρικών προς τα παιδιά μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη, των παιδιών υπό τη νομική φροντίδα του κράτους που διαμένουν στις Στέγες, προς τις Υπηρεσίες και τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την προστασία τους”.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση ενός παιδιού να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειάζεται.

“Ένα παιδί που φοβάται ότι κάθε δομή φιλοξενίας αποτελεί χώρο τιμωρίας ή κακομεταχείρισης ενδέχεται να διστάσει να αποκαλύψει περιστατικά κακοποίησης, να αρνηθεί την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ή να βιώσει ακόμη μεγαλύτερο άγχος όταν απαιτηθεί η προσωρινή απομάκρυνσή του από ένα επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον”.

Παράλληλα, σημειώνει ότι περιεχόμενο που αμφισβητεί τη θεραπευτική περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν παιδιά, ή περιεχόμενο ή/και σχολιασμός που μπορεί να εκληφθούν ως προτροπή να μην ακολουθούν τις ιατρικές συστάσεις και οδηγίες, ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση, φόβο και δυσπιστία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας.

“Για παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία για ζητήματα ψυχικής υγείας ή άλλες σοβαρές καταστάσεις, τέτοια μηνύματα μπορεί να έχουν πραγματικές και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα, τέτοιες τοποθετήσεις ενισχύουν τα στερεότυπα και τον στιγματισμό γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας” αναφέρει η Επίτροπος.

Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, σημειώνει, είναι θεμελιώδες και περιλαμβάνει την κριτική προς τις δημόσιες πολιτικές και τους θεσμούς, “ωστόσο, όταν ο δημόσιος λόγος αφορά παιδιά, και ειδικότερα παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους, κάθε δημόσια παρέμβαση, οφείλει να αξιολογεί τον πραγματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, και επομένως πρέπει να ασκείται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα δικαιώματά τους”.

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, τονίζει, πρέπει να προηγείται της επιδίωξης απήχησης, της αναπαραγωγής περιεχομένου και της επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ως εκ τούτου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η συστηματική παρότρυνση για μαζική κοινοποίηση του εν λόγω περιεχομένου. Κάθε κοινοποίησή του πολλαπλασιάζει την αρνητική έκθεση των παιδιών στον δημόσιο διάλογο, διευρύνει την αναπαραγωγή αρνητικών στερεοτύπων και εντείνει τον κοινωνικό στιγματισμό τους”.

Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αποφεύγουν την άκριτη αναπαραγωγή αναρτήσεων που αφορούν παιδιά ή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ψυχική τους ευημερία.

“Όταν περιέρχεται σε γνώση τους περίπτωση παιδιού που ενδέχεται να βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση ή να χρήζει προστασίας, τους καλώ να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και να συνεργάζονται μαζί τους, συμβάλλοντας στη χειρισμό της υπόθεσης με τρόπο που να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού” καταλήγει.

ΚΥΠΕ