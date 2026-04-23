Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους τοποθετήθηκε δημόσια σε σχέση με την προβολή πρόσφατου περιστατικού βίας μεταξύ παιδιών, το οποίο κυκλοφορεί ευρέως σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον τρόπο διαχείρισής του.

Όπως επισημαίνει, κάθε περιστατικό βίας που αφορά παιδιά, είτε ως θύτες είτε ως θύματα ή θεατές, είναι απολύτως καταδικαστέο και απαιτεί άμεση, υπεύθυνη και συντονισμένη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες αρχές. Τονίζει παράλληλα ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εμπλοκής, έχουν δικαίωμα στην προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας και της ψυχικής τους ευημερίας.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, το Γραφείο της έχει ήδη διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την παροχή της απαραίτητης στήριξης προς τα εμπλεκόμενα παιδιά, στο πλαίσιο παιδοκεντρικής προσέγγισης. Παράλληλα, διαμηνύεται ότι θα ασκηθεί ενεργά ο εποπτικός ρόλος ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η δημόσια προβολή τέτοιων περιστατικών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση και στοχοποίηση παιδιών. Όπως αναφέρει, η αναπαραγωγή βίντεο βίας, η χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών και η δημοσιοποίηση στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση ενδέχεται να προκαλέσουν δευτερογενή θυματοποίηση, κοινωνικό στιγματισμό και σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία καλούνται να συμβάλουν στην προστασία των παιδιών και στην ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή εικόνων βίας και την καλλιέργεια τιμωρητικού κλίματος. Αντίθετα, προκρίνεται η ανάδειξη των βαθύτερων αιτίων της νεανικής βίας, όπως ζητήματα ψυχικής υγείας, έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών και ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης σε σχολείο, οικογένεια και κοινότητα.

Τέλος, γίνεται έκκληση και προς τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας τη διασπορά σχετικού υλικού και προωθώντας τέτοιες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Όπως τονίζεται, η έγκαιρη καταγγελία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των παιδιών και στην αποτροπή περαιτέρω περιστατικών βίας.