Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν δίνει ο Ολυμπιακός.

Αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες, υπήρξε η καταγγελία από τον Παναθηναϊκό AKTOR για γροθιά του Αμερικανού σέντερ στον γκαρντ του «τριφυλλιού» μέσα στα αποδυτήρια.

Ο άσος των «ερυθρόλευκων» και εκείνος των «πράσινων» είχαν, άλλωστε, αποχωρήσει με εκρηκτικό τρόπο από τον αγωνιστικό χώρο, αφού ο πρώτος είχε πιάσει από τον λαιμό τον αντίπαλό του. Ο Ναν αποβλήθηκε, καθώς δέχθηκε τεχνική ποινή ενώ είχε ήδη τέσσερα φάουλ. Ο Τζόουνς πήγε και αυτός στα αποδυτήρια, αφού δέχθηκε αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή.

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να κάνει μήνυση στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Ολυμπιακός στον Κέντρικ Ναν και τον Ματίας Λεσόρ.

Δεν άργησε, μάλιστα, να κυκλοφορήσει και βίντεο από τη γροθιά του Τζόουνς στον άλλοτε NBAer.

Πάντως, από τον Ολυμπιακό δίνουν τη δική τους εκδοχή. Τονίζουν ότι ο Ναν φώναξε τον Τζόουνς για να τον αγκαλιάσει και να τα βρουν, αλλά του έριξε γροθιά στην κοιλιά, με αποτέλεσμα ο σέντερ του Ολυμπιακού να αντιδράσει. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι έχουν στην κατοχή τους σχετικό βίντεο.

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