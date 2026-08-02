Ο Νίκος Κόσιης έκλεψε τις εντυπώσεις για μια ακόμη φορά σε δημόσια εμφάνιση του. Αυτή τη φορά, στο φεστιβάλ της κοινότητας Κανναβιού, στην ορεινή Πάφο.

Ο πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις Γλαύκου Κληρίδη, εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με τον λεβέντικο χορό του, δικαιώνοντας όσους επισημαίνουν ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Ο κ. Κόσιης έριξε τις στροφές του στην πίστα υπό τους ήχους και τα λόγια του τραγουδιού «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα», προκαλώντας πανδαιμόνιο επιφωνημάτων από τους εκατοντάδες παριστάμενους, που τον αποθέωσαν για το αρχοντικό του στυλ.