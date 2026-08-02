Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην πόλη Τουίν Φολς του Αϊντάχο, μετά από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένοπλος άνοιξε πυρ τόσο στο εσωτερικό όσο και έξω από το εστιατόριο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν.

Ο δράστης είναι νεκρός, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δήμου, Τζος Πάλμερ, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την κατάσταση των θυμάτων.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν περιλαμβάνεται στον απολογισμό των τριών νεκρών.

WATCH: Active shooter roaming around Twin Falls Visitor Center in Idaho, seen firing at a Tesla vehicle. pic.twitter.com/QGOViBoLMR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

Το συγκεκριμένο εστιατόριο λειτουργούσε μόλις μία εβδομάδα και είχε ήδη εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για τους κατοίκους της περιοχής.

Several people were killed in a shooting Saturday afternoon at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho, local authorities said.



Social media video obtained by CBS News shows people fleeing a shopping center parking lot as multiple gunshots are heard. In the video, a person… pic.twitter.com/LslZIaUEa7 — CBS News (@CBSNews) August 2, 2026

Νεκρός ο δράστης – Έρευνες για τα κίνητρά του

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τουίν Φολς, Μάθιου Χικς, δήλωσε ότι ο ένοπλος είναι νεκρός και ότι όλες οι εντολές παραμονής σε ασφαλές σημείο έχουν αρθεί.

«Πιστεύουμε ότι η απειλή για την κοινότητα έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρχε ένας ενεργός δράστης, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης. Παράλληλα, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.

WATCH: New video appears to show an armed person firing a handgun during the active shooting in Twin Falls, Idaho. pic.twitter.com/t5e9wRnm5H — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Πελάτες και εργαζόμενοι έτρεχαν να σωθούν

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες και εργαζομένους του εστιατορίου, με τις χαρακτηριστικές κόκκινες ποδιές και τα χάρτινα καπέλα της αλυσίδας, να τρέχουν πανικόβλητοι προς τον χώρο στάθμευσης, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

BREAKING: At least 3 killed, 2 injured after shooting in Twin Falls, Idaho; suspect(s) not in custody pic.twitter.com/s17MeLyH0g — BNO News (@BNONews) August 1, 2026

Ο Τζος Πάλμερ κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών, προειδοποιώντας για την εξάπλωση ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βλέπουμε να κυκλοφορεί πολλή παραπληροφόρηση στα social media, γι’ αυτό καλώ τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός», τόνισε.

BREAKING: Suspect deceased following active shooter incident in Twin Falls, Idaho, police say.



There are an unknown number of fatalities and injuries, the police chief says. https://t.co/RuyIrXDj62 pic.twitter.com/Wx0b1AhJ3F — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

Αποκλείστηκε η περιοχή

Η Αστυνομία είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, προχωρώντας στον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, καθώς και της γέφυρας Πέριν, της βασικής οδικής σύνδεσης πάνω από το φαράγγι του ποταμού Σνέικ.

Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα πολύνεκρων επιθέσεων με πυροβόλα όπλα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε χώρους όπως φεστιβάλ, παρελάσεις, χώροι λατρείας και άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ο γερουσιαστής του Αϊντάχο, Μάικ Κρέιπο, ευχαρίστησε τους διασώστες για την άμεση κινητοποίησή τους.

«Είμαι ευγνώμων για την άμεση ανταπόκριση των πρώτων ανταποκριτών του Αϊντάχο», ανέφερε σε ανάρτησή του.

I’m monitoring the news out of Twin Falls of an active shooter situation. I urge locals and visitors to obey all directions from law enforcement, avoid the area, and report any suspicious activity immediately. I’m grateful for the swift response of Idaho’s first responders. — Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) August 1, 2026

protothema.gr