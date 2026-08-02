Τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθαλάσσας στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ανταπόκριση δόθηκε στις 16:09, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Οι δύο οδηγοί παραδόθηκαν σε δύο ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για ιατρική περίθαλψη.

Στη σκηνή ανταποκρίθηκε ένα διασωστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την ομάδα του.