Πυρκαγιά σε οικία στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ανταπόκριση σημειώθηκε στις 00:19, με δύο πυροσβεστικά οχήματα να μεταβαίνουν στη σκηνή για κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε εξοπλισμό της κουζίνας, ενώ από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή της οικίας.

Οι ένοικοι της κατοικίας κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης σε ηλεκτρική συσκευή.