Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν αύριο, Κυριακή (14/6), μαζί με μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ, σε τηλεδιάσκεψη για την ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης, που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες, θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα θέσει σε τροχιά διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές στις χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και ισχυρίστηκαν ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε λογιστικούς λόγους.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, δεν θα είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία τη Δευτέρα το πρωί, ανέφεραν οι πηγές.

skai.gr