Νέα σενάρια για επικείμενα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή εκδήλωση επιθέσεων ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, καθώς η CENTCOM ανακοίνωσε επιχειρήσεις επιβολής του αποκλεισμού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πλήξουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

BREAKING: US, Israel plan strikes on Iran's energy infrastructure, with attacks possible this weekend, US media report.



🔴 More on https://t.co/5H0QqpggO4 pic.twitter.com/TDHY2gOcVJ July 31, 2026

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχει ανακατευθύνει 30 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει δύο και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε ακόμη δύο, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αμερικανικός στρατός έχει επιτρέψει τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της θαλάσσιας ζώνης.

A U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter is prepared for flight aboard USS Michael Murphy (DDG 112) as the warship supports the U.S. blockade against Iran while sailing in regional waters. As of July 31, CENTCOM has redirected 30 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to… pic.twitter.com/4UklxP4IGM — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 31, 2026

Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιστρέψει το Ιράν στις συνομιλίες

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο η ιρανική ηγεσία αρνείται να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ’ αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί.

«Κάποια στιγμή δεν θ’ αντέξουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.

Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για διπλωματική λύση

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επιστρέψει στη διπλωματική οδό, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους Ιρανούς διαπραγματευτές, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται χωρίς αποτέλεσμα.

«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι’ αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει», ανέφερε.

Επαφές Βρετανίας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας και Καθαρής Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, με βασικό θέμα την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Meeting @ABZayed today, we discussed reducing tensions in the Middle East and protecting freedom of navigation in the Strait of Hormuz.



We will take the UK-UAE partnership even further, to drive growth and prosperity in both our countries. pic.twitter.com/FwSSx08wNM — Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 31, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μίλιμπαντ ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις.



protothema.gr