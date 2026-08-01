ΔΥΟ 24ωρα μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, από την Κύπρο, έφθασε στο νησί, ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Τούτο δείχνει πως υπάρχει συντονισμός μεταξύ ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Αλλά και συνεννόηση για τα επόμενα βήματα, για τις εξελίξεις εν γένει.

Η Ε.Ε. δείχνει αποφασισμένη να συμβάλει στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού, με αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο. Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

ΟΠΩΣ συναφώς ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος ήταν συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Φίτο, «ο διορισμός του συγκεκριμένου Επιτρόπου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή από άποψης εξωτερικού οργανωτικού σχεδιασμού που πρέπει να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα συνεχιστούν να υπάρχουν εκείνες οι επαφές που θα φέρουν θετικά αποτελέσματα».

Η ΘΕΣΗ της Λευκωσίας, όπως αναφέρθηκε από τον ΥΠΕΞ ήταν εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για πρόοδο στα του Κυπριακού. Πρόσθεσε δε ότι «τα ευρωτουρκικά είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσουν ως μόχλευση σχετικά με την Τουρκία». Όπως σημείωσε, η Λευκωσία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της προσπάθειας αυτής, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ δε ότι ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. έχουμε σημαντικό ρόλο στα ευρωτουρκικά, κι αυτό έχει αποδειχθεί και στην πράξη.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ μας, διαχρονικά, ήταν η ουσιαστική εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό. Ανεξαρτήτως τι υποστηρίζει η κατοχική πλευρά, αυτή η εμπλοκή είναι και αναγκαία αλλά και χρήσιμη. Υπό την έννοια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος της Ένωσης, ενδιαφέρεται όπως η συμφωνία που θα προκύψει στο Κυπριακό, θα πρέπει να είναι λειτουργική και στην Ε.Ε.

ΤΗΝ ίδια ώρα, η Ένωση, αν και τα προηγούμενα χρόνια… βολευόταν με τα όσα προωθούσαν τα Ηνωμένα Έθνη, προφανώς και αντιλήφθηκε ότι μια συμφωνία στο Κυπριακό δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει αρνητικά την Ε.Ε. Υπό την έννοια τυχόν στρεβλωτικές ρυθμίσεις, μη λειτουργικές, εκ των πραγμάτων θα επηρεάζει και την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη. Όταν προκαλούνται προβλήματα στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάζει όλους. Κι αυτό δεν το θέλουν.