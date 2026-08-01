Η Γαλλία προχωρά σε συνολική αναθεώρηση της ασφάλειας των μουσείων της, επιχειρώντας να ανακόψει το κύμα θεαματικών κλοπών που έχει πλήξει τα τελευταία δύο χρόνια ορισμένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας.

Το Yπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε εθνικό σχέδιο δράσης με 33 μέτρα, το οποίο αφορά από τα μεγαλύτερα μουσεία έως τις μικρότερες τοπικές συλλογές και τους ιστορικούς ναούς.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά την κλοπή του περίφημου χρυσού περιδέραιου της «Πριγκίπισσας του Βιξ» από το Μουσείο του Pays Châtillonnais στη Βουργουνδία. Το κέλτικο κόσμημα, ηλικίας περίπου 2.500 ετών και ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Γαλλίας, αφαιρέθηκε μέρα μεσημέρι από τις προθήκες του μουσείου, προκαλώντας σοκ στον κόσμο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αν και η χρηματιστηριακή αξία του χρυσού δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, η ιστορική και αρχαιολογική σημασία του θεωρείται ανεκτίμητη.

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά εντυπωσιακών ληστειών που έχουν εκθέσει τις αδυναμίες του γαλλικού συστήματος προστασίας των μουσείων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλοπή των γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων από το Λούβρο τον Οκτώβριο του 2025, αλλά και διαρρήξεις σε άλλα μουσεία, όπως το Musée Adrien Dubouché, το Musée du Hiéron, το Maison des Lumières Denis Diderot και το Μουσείο Lalique.

Η Yπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ δήλωσε ότι «κανένας χώρος δεν μένει πλέον στο απυρόβλητο, από τη μικρότερη εκκλησία μέχρι το μεγαλύτερο μουσείο», υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι να αποσυρθούν τα αυθεντικά έργα από την έκθεση. «Θα ήταν σοβαρό λάθος να αντικαταστήσουμε τα αριστουργήματά μας με αντίγραφα. Η αποστολή των μουσείων είναι να παρουσιάζουν τα αυθεντικά έργα, προστατεύοντάς τα αποτελεσματικότερα», ανέφερε.

Το νέο σχέδιο προβλέπει εκτεταμένη εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα ασφάλειας, πυροπροστασίας και αντιμετώπισης βανδαλισμών και κλοπών, τακτικές επιθεωρήσεις, αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης, καθώς και μεταφορά ιδιαίτερα ευάλωτων αντικειμένων σε ασφαλέστερους χώρους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Παράλληλα, αξιοποιείται ειδικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ που είχε ήδη εγκριθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας των τοπικών μουσείων.

Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις είχε ήδη αναδειχθεί από κοινοβουλευτική έρευνα, σύμφωνα με την οποία μόλις το 23% των γαλλικών μουσείων διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, ενώ λίγο περισσότερα από τα μισά έχουν επαρκή συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Το νέο σχέδιο, πάντως, έχει δεχθεί και κριτική, καθώς δεν συνοδεύεται από νέο χρηματοδοτικό πακέτο ούτε αντιμετωπίζει επαρκώς ζητήματα κυβερνοασφάλειας, τα οποία θεωρούνται ολοένα σημαντικότερα για τα πολιτιστικά ιδρύματα.

Για πολλούς ειδικούς, η συζήτηση ξεπερνά πλέον τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται στον γαλλικό Τύπο, το ζητούμενο είναι μια συνολική αλλαγή κουλτούρας στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε η προστασία των συλλογών να αποκτήσει την ίδια βαρύτητα με τη συντήρηση και την προβολή τους.

Με πληροφορίες από lemonde.fr