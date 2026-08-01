Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ισόγεια κατοικία στην κοινότητα Τόχνης, στην επαρχία Λάρνακας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της οικίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ανταπόκριση για το περιστατικό δόθηκε στις 01:15. Στη σκηνή έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές το καθιστικό και η κουζίνα της κατοικίας, ενώ λόγω του καπνού και της θερμότητας προκλήθηκαν ζημιές σε ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, καθώς και στη βαφή του σπιτιού.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν.