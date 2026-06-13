Οι Ελβετοί πολίτες καλούνται την Κυριακή (14/6) να αποφασίσουν, μέσω δημοψηφίσματος, αν επιθυμούν την επιβολή ορίου στον πληθυσμό της χώρας τους.

Οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες μέσα σε πολωμένο κλίμα, για να αποφασίσουν σχετικά με την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού τους στα 10 εκατομμύρια.

Την πρόταση υποστηρίζει το εθνικό-συντηρητικό και δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο την περιγράφει ως μια «πρωτοβουλία βιωσιμότητας» που στοχεύει στην άμβλυνση της πίεσης στη στέγαση, τις δημόσιες υπηρεσίες και το περιβάλλον.

Η κυβέρνηση της ελβετίας, πολιτικά κόμματα, επιχειρηματίες και συνδικάτα χαρακτηρίζουν την πρόταση ως «πρωτοβουλία χάους», υποστηρίζοντας ότι θα στερήσει από τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία το απαραίτητο προσωπικό και θα αποβεί σε βάρος των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας την Ελβετία, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, απομονωμένη σε έναν πολύ επικίνδυνο κόσμο.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2002, όταν ήταν 7,3 εκατομμύρια. Τώρα είναι 9,1 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 27% είναι κάτοικοι Ελβετίας που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

Πολλοί ψηφοφόροι ανησυχούν για τα υπερπληρότητα στα τρένα, την ακριβή στέγαση και το αυξανόμενο κόστος υγείας.

Η πρόταση ορίζει ότι ο πληθυσμός της χώρας δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατομμύρια πριν από το 2050 και η κυβέρνηση θα υποχρεώνεται να λάβει μέτρα μόλις ο αριθμός των κατοίκων φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια, όπως τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν άσυλο στην Ελβετία και τον τερματισμό του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Εάν εγκριθεί το όριο των 10 εκατομμυρίων, οι διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην ΕΕ, θα πρέπει να τερματιστούν.

Διχασμένοι οι πολίτες

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψηφοφορία είναι πολύ αμφίρροπη, αναφέρει το BBC.

Οι ψηφοφόροι οδεύουν προς τις κάλπες με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές να είναι μικρή και εντός του περιθωρίου λάθους: ένα 52% τάσσεται κατά και το 45% να δηλώνει υπέρ της πρότασης, όμως ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων παραμένει αναποφάσιστος.

Η Χέλιν Γκένις και ο Νιλς Φίχτερ έχουν πολλά κοινά, αλλά οι διαμετρικά αντίθετες απόψεις τους σχετικά με τον περιορισμό του ελβετικού πληθυσμού είναι ενδεικτικές της πολωτικής φύσης του δημοψηφίσματος.

Και οι δύο είναι νέοι πολιτικοί από οικογένειες μεταναστών. Ο Φίχτερ είναι 29 ετών και η Γκένις 31. Οι γονείς της Χελίν είναι από την Τουρκία, ενώ η μητέρα του Νιλς είναι από τον Καναδά και ο ίδιος έχει διπλή υπηκοότητα.

«Έχουμε χάσει τον έλεγχο», παραπονιέται ο Φίχτερ, ο οποίος εκπροσωπεί το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα στο κοινοβούλιο του καντονιού της Βέρνης. «Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί την Ελβετία να μην είναι πλέον Ελβετία».

Πιστεύει ότι τα προβλήματα της χώρας, όπως η έλλειψη στέγης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες στα σχολεία και οι πιεσμένες κοινωνικές υπηρεσίες συνδέονται άμεσα με τη μετανάστευση.

Η Γκένις, δημοτική σύμβουλος της Βέρνης με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα απορρίπτει αυτά τα επιχειρήματα ως ψευδεπίγραφα. Λέει χαρακτηριστικά: «Δεν είναι οι μετανάστες που καθορίζουν τα επίπεδα ενοικίων, που αυξάνουν τα ασφάλιστρα υγείας, που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις για τη στέγαση, τις υποδομές ή τις κοινωνικές επενδύσεις. Η εξέταση των προβλημάτων μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης δεν οδηγεί σε λύσεις, αλλά σε διχασμό».

Για τους ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, ένα βασικό ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ένα πληθυσμιακό όριο. Ο καθορισμός ενός ορίου στον πληθυσμό μιας χώρας είναι ένα μέτρο που δεν έχει δοκιμαστεί πουθενά αλλού στον κόσμο. Μόνο η Κίνα πριν από χρόνια, μέσω του καταργημένου πλέον ορίου του ενός παιδιού για τις οικογένειες, προσπάθησε να επιβραδύνει την αύξηση του πληθυσμού.

cnn.gr