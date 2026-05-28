Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στην Ελβετία προκάλεσε επίθεση με μαχαίρι την Πέμπτη (28/5) που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Από τους τραυματίες η κατάσταση ενός κρίνεται πιο σοβαρή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

BREAKING: Major police operation underway at Winterthur railway station in Switzerland after a knife attack reportedly left at least 4 people injured.



Μάλιστα κοντά στο σημείο βρισκόταν μια ομάδα μαθητών, με έναν δάσκαλο να σπεύδει να προστατεύσει τα παιδιά.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά», πρόσθεσε.

«Ένας άνδρας είχε έναν επίδεσμο γύρω από το λαιμό του», τόνισε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας. «Κάποιος ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος», πρόσθεσε.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και συλληφθεί.

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι ένας 31χρονος Ελβετός. Το κίνητρο της επίθεσης διερευνάται για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Η Βίντερτουρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του καντονιού της Ζυρίχης. Ο σιδηροδρομικός της σταθμός είναι κόμβος μεταφορών και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά.

