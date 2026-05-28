Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τιμήθηκε χθες βράδυ από τον Υποστράτηγο Αντρέα Χαραλάμπους ο μαέστρος, μουσικός, συνθέτης και Επίτιμος Πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου Πάφου, Σωτήρης Καραγιώργης.

Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 Χρόνων από την ίδρυση του Μουσικού Ομίλου Πάφου. Ο Υποστράτηγος Χαραλάμπους εξήρε την πολυετή προσφορά του Σωτήρη Καραγιώργη στα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα της Πάφου, αλλά και την αφοσίωσή του στα εθνικά θέματα του τόπου μας, που τα υπηρέτησε με κάθε ευκαιρία μέσω εκδηλώσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και του επέδωσε τιμητική πλακέτα.

Ανακοίνωση του Μουσικού Ομίλου Πάφου αναφέρει ότι όλα τα μέλη του νιώθουν περηφάνα και συγκινημένα για το δικό τους Σωτήρη Καραγιώργη και υποσχόνται πως η Χορωδία θα βαδίζει πάντα στους μουσικούς δρόμους που χάραξε.

Παρόντες στην εκδήλωση, ήταν μέλη και φίλοι του Ομίλου, ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου Αλέξανδρος Jiang, ο πρώην πρόεδρος του ΕΒΕ και της ΕΤΑΠ Πάφου, Κυριάκος Δρουσιώτης και πολλοί φίλοι και θαυμαστές της μουσικής διαδρομής του Σωτήρη Καραγιώργη.