Ήρεμα τα πράγματα στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου

Με την άφιξη του στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου, ο κ. Φαίδωνος εισήλθε εντός του κτηρίου και κατευθύνθηκε προς χώρο αναμονής συζητώντας με την σύζυγο και τους νομικούς συμβούλους του.

Τον προσέγγισαν αρκετά άτομα κάνοντας χειραψία μαζί του.

Την ίδια ώρα, στον προαύλιο χώρο του δικαστηρίου επικρατεί πλήρης ησυχία, χωρίς να έχει συγκεντρωθεί ακόμη κόσμος, στις γύρω καφετέριες όπως συνέβη την προηγούμενη φορά που ο κ. Φαίδωνος προσήλθε στο δικαστήριο.

Διακριτική είναι σήμερα και η αστυνομική παρουσία.