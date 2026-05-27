Η τελετή αποφοίτησης δεν αποτελεί πάντα μια συναρπαστική εμπειρία για όλους, ιδιαίτερα για ένα 6χρονο παιδί που ολοκληρώνει το νηπιαγωγείο.

Οι πολύωρες ομιλίες δασκάλων και διευθυντών, με αναφορές στην πορεία και τα επιτεύγματα της σχολικής χρονιάς, φαίνεται πως μπορούν εύκολα να δοκιμάσουν την υπομονή ακόμη και των πιο μικρών μαθητών.

Η Ρέιτσελ Ριβς κατέγραψε τον γιο της, τον 6χρονο Γκράχαμ, να βαριέται κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης από το νηπιαγωγείο του στο Λόνγκβιου του Τέξας, τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Όπως δήλωσε στο Storyful, «ο Γκράχαμ έκανε τα συνηθισμένα του καμώματα για να περάσει η ώρα», ενώ ήταν αναγκασμένος να παραμένει καθισμένος στην καρέκλα του στο γυμναστήριο όπου πραγματοποιούνταν η τελετή.

Δείτε το βίντεο από την αποφοίτηση: Χασμουριόταν, έπαιζε, κουνιόταν διαρκώς

Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, το 6χρονο αγόρι κουνιέται ανήσυχα στην καρέκλα του, χασμουριέται, παίζει με τη φούντα του καπέλου αποφοίτησης, σκαλίζει τη μύτη του και δένει το χέρι του με τη λευκή κορδέλα της στολής.

A 6-year-old stole the show at his kindergarten graduation after he was caught on camera going through several stages of boredom just 30 minutes into the ceremony.



Rachael Reeves recorded her son, Graham, fidgeting and yawning during the graduation ceremony in Longview, Texas,…

«POV: Είσαι 6 χρόνων και η τελετή μόλις έχει μπει στο 37ο λεπτό της» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.

