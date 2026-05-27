Τμήμα ανισόπεδης διάβασης που τελούσε υπό κατεδάφιση στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, κατέρρευσε σήμερα, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων που έκαναν εκείνη την ώρα επιθεώρηση ασφαλείας, όπως και τον τραυματισμό τριών άλλων, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των δημοτικών αρχών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πλάνα που προβλήθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν μέλη σωστικών συνεργείων να διεξάγουν επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, καθώς ένα μακρύ τμήμα της δομής αυτής είχε καταρρεύσει στον δρόμο που βρίσκεται κάτω από την ανισόπεδη διάβαση, κοντά σε σιδηροδρομική διασταύρωση στην κεντρική Σεούλ.

😱 Horror in Seoul: part of an overpass suddenly collapsed during demolition work



At least six people were injured, according to Yonhap. pic.twitter.com/TBevKw2MAn May 26, 2026

Εργαζόμενοι εντόπισαν ενδείξεις αστάθειας στη δομή αυτή στη διάρκεια της νύχτας και ανέστειλαν τις εργασίες κατεδάφισης της ανισόπεδης διάβασης νωρίς σήμερα το πρωί για να γίνει επιθεώρηση ασφαλείας, δήλωσε δημοτικός αξιωματούχος της Σεούλ.

Η κατάρρευση του τμήματος της γέφυρας σημειώθηκε καθώς επιθεωρητές ασφαλείας βρίσκονταν μέσα στη δομή στήριξής της, πρόσθεσε ο δημοτικός αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

현장에서는 약 6명의 부상자가 발생했을 것으로 추정되고 있으며, 지금까지 이중 3명이 구조, 후송된 것으로 알려지고 있습니다.



모쪼록 사망자는 없기를 바랍니다 🙏 https://t.co/4x9eDSZYsv pic.twitter.com/g9KxEyyDnZ — Hanbin KIM(201系) 👾 / HIMEHINA tour SEOUL (@loveaselin) May 26, 2026

Όλοι όσοι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν ήταν ανώτεροι δημοτικοί υπάλληλοι δημοσίων έργων και ένας ειδικός του ιδιωτικού τομέα που διεξήγαγαν την επιθεώρηση, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της ανισόπεδης διάβασης, κοντά στο δημαρχείο, αποκλείστηκε από τις αρχές και περιορίστηκαν προσωρινώς οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν και εξέδωσε επίσης οδηγίες προς τις αρχές να καταρτίσουν μέτρα για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η αστυνομία της Σεούλ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα. Στο μεταξύ, οι υποψήφιοι στην κούρσα για τον δήμο της Σεούλ ανέστειλαν τις τρέχουσες προεκλογικές τους εκστρατείες για τις τοπικές δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 3 Ιουνίου σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.

조금전 경의선 서울~신촌 사이 서소문 고가도로 철거작업 현장에서 붕괴 사고가 발생, 인명피해 여부를 확인하고 있습니다.



사고 여파로 수색 및 행신에서의 열차 입출고가 전면 중단되어 KTX, ITX, 새마을호, 무궁화호 및 경의선 전동차 운행에 지장이 발생하고 있으니 이용에 참고하시기 바랍니다. pic.twitter.com/1ST8Wct05R — Hanbin KIM(201系) 👾 / HIMEHINA tour SEOUL (@loveaselin) May 26, 2026

Οι εργασίες απομάκρυνσης της υπερυψωμένης διάβασης Seosomun Overpass, οι οποίες είχαν αρχίσει τον περασμένο Αύγουστο, αναμενόταν να ολοκληρωθούν σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με το Yonhap.

Η γέφυρα αυτή, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1966, τελούσε υπό κατεδάφιση λόγω προβλημάτων ασφαλείας που παρουσίαζε η πεπαλαιωμένη αυτή δομή, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια η Seosomun Overpass είχε γίνει είδηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ το 2019 κομμάτια τσιμέντου είχαν πέσει από τη διάβαση στον δρόμο.

