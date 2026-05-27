Δύο μικρά φίδια που είχαν μπει στην αυλή του σπιτιού του διάσημου Αμερικανού γιατρού, Μεχμέτ Οζ, απομάκρυνε με τα ίδια του τα χέρια ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο X, τον βλέπουμε να τα στριμώχνει στη γωνία και να τα αρπάζει.

Προσπάθησαν να του ξεφύγουν, αλλά τελικά τα κατάφερε και τα έδειξε στην κάμερα όλο χαρά.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Στο βίντεο ακούγεται και η σύζυγός που μάλλον δεν βρίσκει πολύ καλή ιδέα όσα βλέπει μπροστά της.

Τα φίδια, που οι Αμερικανοί ονομάζουν black racers, για το χρώμα και την ταχύτητά τους, δεν είναι δηλητηριώδη, αν και μπορεί να δαγκώσουν.

Μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 1,5 μέτρο και σκοτώνουν τα θύματά τους (τρωκτικά, βατράχια ή σαύρες) προκαλώντας ασφυξία.

