Οι ιδιοκτήτες και ένοικοι διαμερισμάτων στην πολυκατοικία επί των οδών Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στο κέντρο της Πάφου, που είχε κηρυχθεί επικίνδυνη και ζητείτο η εκκένωση της, έχουν ήδη αρχίσει βελτιωτικές εργασίες και πιθανότητα δεν θα χρειασθεί πλέον η έκδοση διατάγματος εκκένωσης της οικοδομής.

Αυτό ανέφερε σήμερα στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος επεσήμανε ότι μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το θέμα, ο Οργανισμός έχει ενημερωθεί από πολιτικούς μηχανικούς που ασχολούνται με το θέμα ότι έχουν ήδη αρχίσει επιδιορθωτικές και βελτιωτικές εργασίες στο κτήριο με ανάθεση των ιδιοκτητών και ενοίκων.

Συνεπώς, η κατάσταση της πολυκατοικίας αυτής αναμένουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι ασφαλής για την διαβίωση των ενοίκων και πιθανότατα δεν θα χρειασθεί να προχωρήσουμε με διάταγμα εκκένωσης, τόνισε. Παράλληλα, αντίστοιχες εργασίες έχουν ξεκινήσει και σε άλλη πολυκατοικία της Πάφου που επίσης είχε κριθεί σε επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης.

Στο μεταξύ, η κατάσταση των οικοδομών που κρίθηκαν ότι είναι προβληματικές, αν και όχι τόσο επικίνδυνες που να απαιτούν εκκένωση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, εξετάζεται την περίοδο αυτή από τους οκτώ πολιτικούς μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ που συνεβλήθησαν με τον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό και εκτίμησε ότι η κατάσταση στην Πάφο είναι ελεγχόμενη και βελτιούμενη στον τομέα αυτό.