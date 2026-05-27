Εβδομάδα σημαντικών αποφάσεων για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), αφού κρίνεται η τύχη 23 κατοικημένων κτηρίων στην πόλη της Λάρνακας, που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.

Τουλάχιστον τρία από αυτά είναι πολύ μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα με εκατοντάδες κατοίκους, που είναι άγνωστο πώς θα γίνει η διαχείρισή τους, σε περίπτωση που εκδοθούν διατάγματα εκκένωσης.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει, πιθανότατα σήμερα, στην έκδοση διατάγματος εκκένωσης άλλης μίας πολυκατοικίας στη Χρυσοπολίτισσα. Από αυτή την απόφαση επηρεάζονται 17 διαμερίσματα, καθώς και 2 καταστήματα, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, σημειώνοντας πως και σε αυτή την περίπτωση όσοι δεν έχουν εναλλακτική θα φιλοξενηθούν για λίγες ημέρες σε ξενοδοχεία.

Τις επόμενες μέρες, εξάλλου, αναμένεται να εκκενωθούν και τέσσερις πολυκατοικίες, τρεις στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων και μία στον Άγιο Ιωάννη, οι οποίες εμπίπτουν στο πρόγραμμα κτίΖω και η διαχείριση των ενοίκων θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι πρώτοι 150 οπτικοί έλεγχοι σε κτήρια στη Λάρνακα και θα ληφθούν αποφάσεις για τα 23 που κρίνονται ως επικίνδυνά. Υπάρχουν άλλα 40 ακατοίκητα, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ώστε να σφραγιστούν. Από αυτά το ένα είναι Αραδίππου και το άλλο Δρομολαξιά και τα έχουμε σφραγίσει.

Από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην τ/κ συνοικία Σκάλα», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας πως ενημερώθηκε ο Κηδεμόνας τ/κ περιουσιών για να λάβει μέτρα για άλλα 36 κτήρια που κρίθηκαν ως επικίνδυνα.

Σ’ ό,τι αφορά στο κτήριο Madona court, στη Φανερωμένη, σήμερα αναμένεται να σφραγιστεί, αφού οι περίπου 60 ένοικοι έχουν εγκαταλείψει τον χώρο. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας προχώρησαν σε καταγραφή τους και για 45 από αυτούς διευθετήθηκε όπως διαμείνουν για λίγες ημέρες σε ξενοδοχεία.

Μεγάλο πονοκέφαλο στον ΕΟΑΛ προκαλούν πάντως και οι μη καταγεγραμμένες ως επικίνδυνες οικοδομές και ειδικά οι πλινθόκτιστες. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν δύο περιπτώσεις όπου κατέρρευσε μέρος δύο τέτοιων σπιτιών. Στην τελευταία, μάλιστα, διέμεναν τρεις αλλοδαπές, οι οποίες ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Πρόκειται για πλινθόκτιστο με τέσσερα δωμάτια στη Χρυσοπολίτισσα, ο ιδιοκτήτης του οποίου τα ενοικίαζε ξεχωριστά σε αλλοδαπούς. Την περασμένη Δευτέρα κατέρρευσε ο τοίχος και μέρος της οροφής δωματίου, το οποίο ευτυχώς δεν ήταν ενοικιασμένο.

Κληθείς να πει εάν θα γίνουν επιπρόσθετοι έλεγχοι και σε πλινθόκτιστα σπίτια, ο κ. Χατζηχαραλάμπους, υπέδειξε πως «δεν έχει δυνατότητα ο ΕΟΑΛ να ελέγξει όλα τα σπίτια της Λάρνακας». Επανέλαβε δε την έκκληση προς τους ιδιοκτήτες και τόνισε την ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες πως έχουν ευθύνη και μάλιστα σοβαρή. Πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να μας δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλουμε διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις όπως τη χθεσινή (προχθεσινή). Τώρα μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα μόνο σε περιπτώσεις που τους έχουμε προειδοποιήσει προηγουμένως».