Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η συμπεριφορά μιας αστυνομικού κατά την προσπάθεια σύλληψης ενός 16χρονου σε λύκειο στο Σαν Φρανσίσκο.

Η αστυνομικός φαίνεται να χτυπάει αρκετές φορές στο κεφάλι τον 16χρονο Μορίς Γουίλιαμς, ο οποίος είχε εμπλακεί σε καβγά μέσα στο σχολείο.

Η αστυνομία του Fairfield περιέγραψε τα χτυπήματα ως «χτυπήματα απόσπασης της προσοχής» αλλά η οικογένεια του ανήλικου υποστηρίζει ότι το αγόρι «χτυπήθηκε σαν σκύλος».

On May 20, 2026, at Fairfield High School, Officer Bianca Brown allegedly used excessive force against student Maurice Williams.



According to his father, the officer:



•Ran up and grabbed Maurice by the hair

•Slammed him to the ground



•Punched him in the face multiple times… pic.twitter.com/HAKTT8n0qB — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) May 22, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Γούλιαμς και ένας άλλος μαθητής συνελήφθησαν για «πρόκληση διατάραξης σε σχολείο και αντίσταση στη σύλληψη», με τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν να αναφέρουν ότι βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα στα σακίδια που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του καβγά.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο από την κάμερα σώματος, η Γουίλιαμς φαίνεται επίσης να φέρεται να πολεμά έναν υπάλληλο του σχολείου, σύμφωνα με την αστυνομία του Φέρφιλντ.

Με αφορμή τα πλάνα αυτά, στη δημοσιότητα ήρθε και δεύτερο βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια αστυνομικό και θύμα την Μάια Χάμιλτον, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Τότε η αστυνομικός φαίνεται ότι τράβηξε από τα μαλλιά την 18χρονη Χάμιλτον αφού τη σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα και μη παραχώρηση προτεραιότητας για τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

New cellphone video documents the same Fairfield police officer involved in a violent arrest of a teenager at Fairfield High School last Wednesday, ripping a former arrestee by her hair out of her vehicle in a traffic stop for speeding a year ago.



Read the full story here:… pic.twitter.com/XUBZJpFCJX May 25, 2026

«Το ίδιο πράγμα που συνέβη σε εκείνο το καημένο το αγόρι συνέβη και σε μένα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συνεχίσει να είναι αστυνομικός, σας αποκαλούν ειρηνοποιούς για να φέρετε την ειρήνη, όχι για να κάθεστε εκεί και να φέρνετε αναταραχή και να προκαλείτε περισσότερα προβλήματα από όσα υπήρχαν ήδη», δήλωσε η Χάμιλτον.

Μετά τα δύο βίντεο ανακοινώθηκε ότι η αστυνομικός έχει μετατεθεί σε διοικητική θέση.

