Η πρώτη προκαταβολή από την κρατική χορηγία του 2027 θα μπει σύντομα στα κομματικά ταμεία του κινήματος ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς μετά την είσοδό τους στη Βουλή θεωρούνται πλέον κοινοβουλευτικά κόμματα και συνεπώς δικαιούνται να λάβουν χρηματοδότηση από το κράτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», βάσει των ποσοστών που έλαβαν τα δύο κόμματα υπολογίζεται πως θα τους δοθούν γύρω στις €300.000 στο καθένα, ενώ η συνολική ετήσια χορηγία θα κυμαίνεται περίπου στις €500.000 Όπως πληροφορούμαστε, το ποσό προκαταβολής καθορίστηκε να αντιστοιχεί στα 7/12 της ετήσιας κρατικής χορηγίας.

Η πρώτη δόση των €300.000 θα παραχωρηθεί στα δύο νεοσύστατα κοινοβουλευτικά κόμματα για να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ως κοινοβουλευτικά κόμματα, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν λάμβαναν ούτε σεντ από το κράτος.

Το ποσό της πρώτης δόσης των €300.000 θα αφαιρεθεί από τα δύο κόμματα σε πέντε ετήσιες δόσεις από την κρατική χρηματοδότηση, που θα δοθεί ως συνολικό ποσό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά μετά την τροποποίηση του νόμου περί Πολιτικών Κομμάτων, έτσι ώστε τα νέα κόμματα να έχουν ρευστότητα για να λειτουργήσουν και, παράλληλα, να αποφευχθεί το φαινόμενο του παρελθόντος, κατά το οποίο ορισμένα νέα κόμματα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν είχαν την παραμικρή κρατική ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο.

Επίσης, η αλλαγή του νόμου έγινε για να αποτραπεί η επανάληψη του σκηνικού του 2021, σύμφωνα με το οποίο σε τέσσερα κόμματα καταβλήθηκαν παράνομα κρατικές χορηγίες ύψους €2,6 εκατ. Μάλιστα, τα χρήματα δεν ανακτήθηκαν ποτέ από τα συγκεκριμένα κόμματα, ούτε έγινε ανακατανομή του ποσού σε άλλους σχηματισμούς.

Τι προβλέπει ο νόμος

Βάσει του νόμου περί Πολιτικών Κομμάτων, «μη κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό, δύναται κατ’ επιλογήν του, κατά τον μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών, να υποβάλει αίτημα λήψης μέρους της κρατικής χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από τον μήνα που έπεται των εκλογών και μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, του εν λόγω ποσού υπολογιζομένου κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία τούτο έλαβε, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω ποσό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία αυτό έχει δικαίωμα ως προς έναν έκαστο των ετών που ακολουθούν, έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν δεν περιλαμβάνονται σχετικές πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, θα εφαρμόζεται ο νόμος περί Δημοσιονομικής Ευθύνης.

Ήδη το Λογιστήριο της Βουλής άρχισε να κάνει τους υπολογισμούς για τη χορηγία που θα δοθεί στο ΑΛΜΑ και στην Άμεση Δημοκρατία, τα οποία, με τη σειρά τους, θα πρέπει να υποβάλουν και σχετικό αίτημα.

Τι θα κάνουν ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι

Στο μεταξύ, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι, παρόλο που έμειναν εκτός Βουλής δεν θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος το υπόλοιπο της χορηγίας του 2026, καθώς πλέον η τακτική χρηματοδότηση των κομμάτων καταβάλλεται κάθε Ιανουάριο σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως, μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας, τα συγκεκριμένα κόμματα είναι καλυμμένα για την περίοδο που λειτούργησαν εντός Βουλής. Τα τρία κόμματα από του χρόνου θα σταματήσουν να λαμβάνουν κρατική χορηγία.

Μπήκαν €12,7 εκατ. στα ταμεία των κομμάτων

Αρχές του περασμένου Γενάρη καταβλήθηκε συνολική κρατική χορηγία €12,7 εκατ. στα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, τα οποία βρίσκονταν στη Βουλή.

Από αυτό το ποσό, €6,7 εκατ. καταβλήθηκαν στα επτά κοινοβουλευτικά κόμματα. Το 15% της χορηγίας δόθηκε ισόποσα σε όλα τα κόμματα και το 85% μοιράστηκε βάσει των κομματικών ποσοστών των βουλευτικών εκλογών του 2021.

Φέτος, ο ΔΗΣΥ έλαβε ποσό €1,98 εκατ., το ΑΚΕΛ €1,62 εκατ., το ΔΗΚΟ €890 χιλ., το ΕΛΑΜ €591 χιλ., η ΕΔΕΚ €587 χιλ., η ΔΗΠΑ €546 χιλ. και οι Οικολόγοι €434 χιλ.

Παράλληλα, στις οργανώσεις νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων καταβλήθηκε ποσό €315.000, ενώ ποσό €150.000 έχει παραχωρηθεί στα κόμματα για σκοπούς διαφώτισης, αλλά και για κάλυψη των συνεισφορών τους σε κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, τους καταβλήθηκε και ποσό €5,6 εκατ., που αφορά τη μισθοδοσία των 100 κοινοβουλευτικών συνεργατών των κομμάτων και των βουλευτών.