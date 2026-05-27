Μετά το Δήμο Πάφου σειρά παίρνει αυτός της Αμαθούντας. Από τον περασμένο μήνα και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου τέθηκαν ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας καταγγελίες για την τοπική Αρχή του εν λόγω δημοτικού διαμερίσματος της Λεμεσού, οι οποίες και θα διερευνηθούν.

Αυτό, τουλάχιστον, επιβεβαιώθηκε αρμοδίως στον «Φ» από την Ελεγκτική Υπηρεσία, στην οποία αποταθήκαμε, θέτοντας προς σχολιασμό σχετικές πληροφορίες μας. Οι εν λόγω καταγγελίες, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αφορούν οικονομικά ζητήματα του Δήμου Αμαθούντας, αλλά και θέματα διαχείρισης, καθώς και πρακτικών που ακολουθούνται. Μάλιστα, οι εν λόγω ισχυρισμοί που καταγράφονται στις καταγγελίες έχουν διαβιβαστεί μέσω επιστολών και σε αρμόδια Υπουργεία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εφημερίδα μας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εφόσον ολοκληρώσει τον έλεγχό της για τον Δήμο Πάφου, θα θέσει αμέσως μετά υπό το μικροσκόπιο τον Δήμο Αμαθούντας. Θυμίζουμε ότι ειδικό κλιμάκιο της Ελεγκτικής μέχρι πρότινος αξιολογούσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει για τις πρακτικές που ακολουθούνταν επί θητείας του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και εν συνεχεία επρόκειτο να προβεί σε καταρτισμό σχετικής έκθεσης.

Πάλι τα αντισταθμιστικά

Η καταγγελία που έγινε αρχικά στην Ελεγκτική Υπηρεσία για τον Δήμο Αμαθούντας αφορά την τακτική των αντισταθμιστικών τελών που ακολουθούσαν μέχρι πρότινος κι άλλοι Δήμοι, με τρόπο που προκάλεσε την επέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην περίπτωση του Δήμου Αμαθούντας ο καταγγέλλων ισχυρίζεται πως όταν ένας κατασκευαστής αιτείτο πολεοδομική χαλάρωση (π.χ. ανέγερση οικοδομής με ορόφους που υπερέβαιναν το συντελεστή που προνοείτο από το τοπικό σχέδιο) επιβάλλονταν τέλη, τα οποία, ωστόσο, δεν καταβάλλονταν στα ταμεία της δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, υποδεικνυόταν στον κατασκευαστή που λάμβανε την άδεια έναντι αντισταθμιστικών τελών, να καταβάλει τα χρήματα σε άλλο κατασκευαστή ώστε να εκτελέσει έργα κοινής ωφελείας για τον Δήμο.

Όνομα κατασκευαστή

Ωστόσο, ο καταγγέλλων, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο επιστολής του που διαβίβασε στους αρμοδίους, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε διαφάνεια σε σχέση με αυτή την πρακτική. Κατονομάζει, μάλιστα, γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες που ανέλαβαν έργα υπό αξιοπερίεργες συνθήκες.

Οι αναφορές σε επιστολή/καταγγελία που έχει στην κατοχή του ο «Φ» είναι συγκεκριμένες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και για τη φύση των έργων που εκτελούντο. Προβάλλεται ισχυρισμός για συγκεκριμένο έργο που αφορά ασφαλτόστρωση δρόμου.

Το ύψος του ποσού των αντισταθμιστικών τελών που, πάντα βάσει των ισχυρισμών που προβάλλονται, δεν έτυχαν χειρισμού υπό το καθεστώς διαφάνειας, ανέρχεται στο €1.5 εκατ.

Τα όσα προσάπτονται στην προκειμένη, προσομοιάζουν με τα όσα καταγγέλθηκαν και διερευνήθηκαν από αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας και για τον Δήμο Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος.

Όχημα και αύξηση

Καταγγελίες υπάρχουν και για άλλες πρακτικές που αφορούν τον Δήμο Αμαθούντας και σχετίζονται με το υπηρεσιακό όχημα και τη φύση των δρομολογίων που εκτελούνται.

Μεγάλο μέρος της καταγγελίας αφορά μισθολογική αναβάθμιση λειτουργού του Δήμου Αμαθούντας, χωρίς σχετική έγκριση και -το κυριότερο- χωρίς το άτομο που ευνοήθηκε από την εκτόξευση της μισθολογικής του κλίμακας να έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Προβάλλεται, ακόμη, η θέση πως σε μια περίπτωση ανατέθηκε σε εταιρεία έργο κοινής ωφελείας (καθαρισμός συγκεκριμένου χώρου) εντελώς παράτυπα, χωρίς άδεια από την αρμόδια κρατική Αρχή. Μάλιστα, στην καταγγελία αναφέρεται ότι λειτουργοί του Δήμου αρνούνταν να προωθήσουν την διευθέτηση τιμολογίου που εξέδωσε η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία προέβη στις εργασίες καθαρισμού.

Το κεφάλαιο των τελών

Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, επιχειρώντας να κλείσει τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικές. Είναι ενδεικτικό ότι στις 16/1/2026 ο υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε εντολή σε σχέση με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο που πραγματεύεται την «Πολιτική επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας των Πολεοδομικών Αρχών για υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ορόφων». Η υπουργική εντολή που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, αποκλείει τις αθέμιτες πρακτικές. Αρκεί να σημειώσουμε ότι επιχειρεί να διασφαλίσει την τήρηση διαφάνειας και ελέγχου, αφού μεταξύ άλλων επιβάλλει στις τοπικές Αρχές όπως το 50% από το αντιστάθμισμα που καταβάλλεται, κατατίθεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης: «Το 50% του αντισταθμίσματος θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ώστε να προγραμματισθούν και υλοποιηθούν από τον εν λόγω Φορέα υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, αναπτύξεις για εξασφάλιση προσιτής στέγης προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Το υπόλοιπο 50% του αντισταθμίσματος θα κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο Αντισταθμισμάτων για Υπέρβαση του Αριθμού Ορόφων της Τοπικής Αρχής, για υλοποίηση έργων, στη βάση Προγράμματος Έργων που θα καταρτίσει η κάθε Τοπική Αρχή».

Ξυδιάς: «Έχω ενημερώσει τον υπουργό»

Ο «Φ» αποτάθηκε στο Δήμαρχο Αμαθούντας, Κυριάκο Ξυδιά, ενημερώνοντάς τον για το περιεχόμενο των καταγγελιών και τα όσα καταγράφουμε στο παρόν ρεπορτάζ. Ο κ. Ξυδιάς τοποθετήθηκε επί των εγειρόμενων ζητημάτων, ανέφερε πως ήδη έχει δώσει τις θέσεις του στον ίδιο τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου («Έχω ενημερώσει για όλα τον υπουργό» είπε επί λέξει), ενώ μετά από ερώτημά μας απέδωσε τις ανώνυμες καταγγελίες σε κατάλοιπα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με κατεστημένα πριν την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μας εξήγησε ότι όταν εκλέχθηκε ως δήμαρχος ήταν ο πρώτος που απαίτησε αντιστάθμισμα υπό τη μορφή τελών για πολεοδομικές χαλαρώσεις. Εξήγησε ότι το έπραξε στη βάση φόρμουλας και πως ο λόγος ήταν να γίνονται άμεσα έργα για το Δήμο, χωρίς καθυστέρηση. «Βγαίναμε προσφορά για άσφαλτο, για παράδειγμα, και ενημερωνόταν πάντα το συμβούλιο» είπε ανάμεσα σ΄ άλλα, για να προσθέσει ότι «ποτέ δεν με ενδιέφερε ποιος έπιανε την προσφορά». Ξεκαθάρισε ότι τα έργα δεν πήγαιναν ποτέ στους ίδιους κατασκευαστές. «Όλα γίνονταν με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση του συμβουλίου» επανέλαβε. Για το θέμα του λειτουργού και της μισθολογικής αναβάθμισης τόνισε πως οι χειρισμοί ήταν νομότυποι και ότι το άτομο που έλαβε την κλίμακα είχε και τα προσόντα, αλλά και την ικανότητα για τη θέση. Πρόσθεσε ότι δόθηκαν εξηγήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι θέσεις του έγιναν αποδεκτές.

«Όλα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, με πλήρη ενημέρωση του συμβουλίου, προς όφελος του Δήμου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών μας» τόνισε.

Υπουργείο Εσωτερικών: «Η μισθοδοτική αναβάθμιση είναι παράνομη»

Στη διάθεση του «Φ» βρίσκεται περιεχόμενο επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ΥΠΟΙΚ, με θέμα τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαθούντας για το έτος 2026 και το «μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2026-2028».

Στη συγκεκριμένη επιστολή, ημερομηνίας 2 Μαρτίου, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αντώντης Οικονομίδης, εισηγείτο προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ο προϋπολογισμός εγκριθεί υπό δυο προϋποθέσεις. Η μια αφορά το πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στην καταγγελία που καταγράψαμε πιο πάνω και έχει τεθεί ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για υπάλληλο του Δήμου Αμαθούντας, που παρατύπως έχει αναβαθμιστεί μισθολογικά.

Ο κ. Οικονομίδης επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι το εν λόγω άτομο «δεν κατέχει τα απαραίτητα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα». Προσθέτει ότι για το θέμα «αναμένεται η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με διατάξεις οι οποίες περιλήφθηκαν σε πρότυπα Σχέδια Υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου και έχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τα ισχύοντα στην Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και που ενσωματώθηκαν στα Σχέδια Υπηρεσίας του Δήμου Αμαθούντας». Η επιστολή συνεχίζεται ως ακολούθως: «Ως εκ τούτου, ο Δήμος θα πρέπει να περιλάβει ξεχωριστή πρόνοια στον Προϋπολογισμό του για την υφιστάμενη θέση … ., η οποία να σημειωθεί με διπλό σταυρό και με την κένωσή της να καταργηθεί, εφόσον κατά την άποψή μας η μισθοδοτική αναβάθμιση (…) είναι παράνομη».