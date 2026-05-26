Ο Δήμος Λεμεσού τοποθετείται για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, διευκρινίζοντας ότι η υλοποίησή τους γίνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η ανακοίνωση αφορά τις παρεμβάσεις στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη, Νίκου Παττίχη και στην περιοχή των Δικαστηρίων, όπου προβλέπονται ποδηλατολωρίδες και λεωφορειολωρίδες.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρεται στις αποφάσεις και τις επισημάνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σταδιακή εφαρμογή των έργων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις λεωφορειολωρίδες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της πόλης και η οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, σημειώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο θα προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αναφορικά με τα έργα στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη και Εμμανουήλ Ροΐδη, Νίκου Παττιχη και περιοχής Δικαστηρίων ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές φάσεις έργων και δύο διαφορετικά συμβόλαια, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ποδηλατολωρίδων και λεωφορειολωρίδων στις παραλιακές αρτηρίες και στον αστικό ιστό της πόλης, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού εξέτασε επανειλημμένα τις προτάσεις του ΣΒΑΚ και έλαβε σχετικές αποφάσεις στις συνεδρίες του, τον Ιούνιο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024. Στις συνεδρίες αυτές τέθηκαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί αναφορικά με τη σταδιακή εφαρμογή των λεωφορειολωρίδων στη οδό Νικου Παττιχη και στην 28ης Οκτωβρίου για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της πόλης και της οικονομικής δραστηριότητας. Οι θέσεις και οι προϋποθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκαν επίσημα στο Υπουργείο Μεταφορών με επιστολή τον Αύγουστο του 2024.

Όπως έχει επισημανθεί, η δημιουργία λεωφορειολωρίδας αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο όταν διασφαλίζεται συχνή και αξιόπιστη διέλευση λεωφορείων. Η δημιουργία λεωφορειολωρίδας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με συχνότητες δρομολογίων ανά 40 λεπτά ή ανά ώρα, αλλά απαιτεί πυκνότερα δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά τις οδούς Θεκλας Λυσιώτη και Εμμανουήλ Ροΐδη, έχουν δημιουργηθεί παρόδιοι χώροι στάθμευσης καθώς και ποδηλατολωρίδες. Ωστόσο, ο Δήμος Λεμεσού έχει επισημάνει συγκεκριμένους σχεδιασμούς που χρήζουν βελτίωσης και επιμέρους ζητήματα, ιδιαίτερα σε σχέση με την οδό Αναστάση Σιούκρη, την περιοχή της οδού Γλάδστωνος, καθώς και άλλα σημεία που αφορούν τις οδούς Εμμανουήλ Ροΐδη και Θέκλας Λυσιώτη. Ζητήματα στο σχεδιασμό εντοπίστηκαν και σε άλλους δρόμους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, η ολοκλήρωση των έργων από τον εργολάβο αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ακολούθως, ο Δήμος Λεμεσού θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Σημειώνεται επίσης ότι στα συγκεκριμένα έργα δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρομίων. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Λεμεσού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο.