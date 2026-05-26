Σε διευκρινίσεις για τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στην κοινότητα Πάχνας προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι αρμόδιες αρχές απορρίπτουν ισχυρισμούς περί προγραμματισμένης θανάτωσης των ζώων και δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης, ξεκαθαρίζοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και κάνοντας λόγο για τήρηση των πρωτοκόλλων και της ισονομίας.

Σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, καθώς και αναφορές που διακινούνται δημόσια σχετικά με την μολυσμένη εκτροφή μικρών μηρυκαστικών στην Πάχνα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν τα πιο κάτω.



Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή και με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση της διαδικασίας από το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διευκρινίζεται σχετικά πως δεν είχε προγραμματιστεί θανάτωση των ζώων της συγκεκριμένης μολυσμένης εκτροφής. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε από κανένα μέλος της Υπηρεσίας οποιαδήποτε επίσημα υπεύθυνη επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον υπεύθυνο της μολυσμένης εκτροφής για το ζήτημα, είτε για να του υποβληθεί πώς θα προχωρήσει η θανάτωση των ζώων ή για να του ειπωθεί πως, θα στερηθεί της δυνατότητας αποζημίωσης του για τα ζώα που επρόκειτο να θανατωθούν.



Σε σχέση με αναφορές για δεύτερη δειγματοληψία στη συγκεκριμένη εκτροφή και για αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, διευκρινίζεται ότι σε καμία μέχρι σήμερα περίπτωση δεν έχει εφαρμοστεί διαδικασία δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης σε δείγματα που σε πρώτο χρόνο αποδείχθηκαν θετικά στον ιό. Στο πλαίσιο ισονομίας, χρηστής διοίκησης και καλής πίστης, το ίδιο έγινε και στην περίπτωση αυτή και τα συγκεκριμένα δείγματα δεν εξετάστηκαν εργαστηριακά. Παράλληλα, τα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρονται δημόσια αφορούν άλλες εκτροφές της περιοχής, από τις οποίες λήφθηκαν δείγματα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης επιδημιολογικής επιτήρησης, και όχι τη συγκεκριμένη εκτροφή.



Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκφράζουν, παράλληλα, ανησυχία για περιστατικά έντασης και για τη διακίνηση ανακριβών πληροφοριών, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης και το έργο του προσωπικού. Σε σχέση δε με το επίπεδο συμπεριφοράς που παρατηρείται να εκδηλώνεται από μέρους συγκεκριμένων προσώπων στην κοινότητα της Πάχνας έναντι του προσωπικού μας, η Υπηρεσία μας δεν μπορεί παρά να το καταδικάσει, καλώντας για σεβασμό προς το προσωπικό που εργάζεται στο πεδίο υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.



Η Υπηρεσία μας λειτουργεί και ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, στοχεύοντας στη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων και των πολιτών συνάμα με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διαθεσιμότητα ασφαλών και ποιοτικά κατάλληλων ζωοκομικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση.



Προς τούτο καλούνται οι κτηνοτρόφοι μας για ακόμα μια φορά, όπως επιδεικνύουν ψυχραιμία και συνεργασία και να ενημερώνονται σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Η Υπηρεσία μας είναι πάντοτε έτοιμη να παράσχει την όποια στήριξη στους κτηνοτρόφους μας πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και τήρησης των προβλεπόμενων από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

