Δεν υπάρχει καμία ρήξη ούτε και ενδεχόμενο αλλαγής αρχηγού αστυνομίας ή Υπουργού Δικαιοσύνης, είπε απόψε ο Πρόεδρός της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Προσερχόμενος στην τελετή απονομής των Βραβείων ΘΟΚ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κληθείς να αναφερθεί σε πληροφορίες για ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα στον Αρχηγό της Αστυνομίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης και ερωτηθείς αν σκέφτεται το ενδεχόμενο αλλαγής της ηγεσίας της Αστυνομίας, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία ρήξη και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Ερωτηθείς αν έγινε κάποια σχετική συνάντηση σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι δεν έγινε καμία συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήξη».