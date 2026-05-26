Τη στιγμή που της είπαν ότι πιθανότατα είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο περιέγραψε η Πενέλοπε Κρουζ, δηλώνοντας ότι πίστευε ότι θα πεθάνει.

Η ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών, το Σάββατο 23 Μαΐου, εξηγώντας ότι της μίλησαν για το πρόβλημα που πίστευαν ότι είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Black Ball», ενώ ετοιμαζόταν να συμμετάσχει σε νυχτερινές σκηνές της ταινίας, όπου υποδύεται μια καλλιτέχνιδα καμπαρέ που εμφανίζεται μπροστά σε στρατιώτες.

Όπως ανέφερε: «Και τότε, την ώρα που ετοιμαζόμασταν να βγούμε, έβαζα την περούκα μου και μου είπαν “Φαίνεται ότι έχεις κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», δήλωσε. Συνεχίζοντας, περιέγραψε την αντίδρασή της: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό στη ζωή μου».

Σύμφωνα με την ίδια, την επόμενη ημέρα έλαβε ιατρική έγκριση για να συνεχίσει τα γυρίσματα, αφού επιβεβαιώθηκε ότι μπορούσε να τραγουδά και να χορεύει κανονικά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, επηρέασε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. «Σκέφτηκα “Είναι ένα απόλυτο θαύμα. Πρέπει, οφείλω να έχω αυτό μέσα μου”», ανέφερε.

Η Κρουζ ευχαρίστησε επίσης την ομάδα της ταινίας για τη στήριξη που της παρείχε, σημειώνοντας: «Βιώνεις αυτά τα πράγματα μαζί και, παρά τις δυσκολίες, μπορείς να συνεχίσεις στη ζωή».



Η ταινία «The Black Ball» έκανε πρεμιέρα στο Grand Théâtre Lumière στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Γκιταρρικαδελαφουέντε, Μιγκέλ Μπερναρντέου, Λόλα Ντουένιας και Κάρλος Γκονζάλες. Η ταινία διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ισπανία στις 2 Οκτωβρίου.

