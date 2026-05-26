Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοινώνει τον διορισμό της Επιτροπής Καθορισμού Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΠΧΠ), η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Ιανουαρίου 2026, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων από μικρές οντότητες.

Η ΕΠΧΠ θα είναι αρμόδια για τη θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές Οντότητες (ΠΧΟ για ΜΟς), το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει ενός απλούστερου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους προτύπου.

Η ΕΠΧΠ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Γαβριήλ Ονησιφόρου, Μέλος Δ.Σ Ernst & Young Cyprus Limited – Πρόεδρος

Μαρία Νικηφόρου, Επικεφαλής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Bank of Cyprus Public Company Limited – Αντιπρόεδρος

Ελένη Ασσιώτη, Επικεφαλής Τεχνικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, ΣΕΛΚ – Γραμματέας

Ιωάννα Νικολαΐδου, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, C.A Tsialoupis Limited – Μέλος

Νίκη Θεοδώρου, Principal, DPP- Accounting, KPMG Limited – Μέλος

Νικόλας Σιακαλλής, Διευθύνων Σύμβουλος, Computantis Services Limited – Μέλος

Ο ΣΕΛΚ ενημερώνει επίσης ότι, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα του, όπου έχουν αναρτηθεί οι Όροι Εντολής της ΕΠΧΠ, καθώς και το Εγχειρίδιο Δέουσας Διαδικασίας για την ανάπτυξη του προτύπου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ΣΕΛΚ αποτελεί την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό του προτύπου, ενώ η τελική έγκρισή του θα παρέχεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.