Κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την Προεδρία της Βουλής ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, καθώς απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση που του υπεβλήθη στην κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα αποσύνδεσε την Προεδρία της Βουλής με τις Προεδρικές Εκλογές, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ξανά υποψήφιος.

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, έχει ήδη διευθετηθεί συνάντηση ανάμεσα σε Αννίτα Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλο για να συζητηθεί το θέμα της ενδεχόμενης συνεργασίας για εκλογή Προέδρου της Βουλής. Την αναφορά επιβεβαίωσε και η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου που βρισκόταν επίσης στο πάνελ, σημειώνοντας ότι η συνάντηση θα γίνει ενδεχομένως σήμερα.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε πολλές φορές ότι για εκλογή Προέδρου της Βουλής χρειάζονται συνεργασίες. Εξέφρασε την ετοιμότητα του ΔΗΚΟ να συνεργαστεί με όλους, χωρίς να αποκλείει κανένα από τα υπόλοιπα 5 κόμματα που βρίσκονται στη νέα Βουλή.

Όσον αφορά ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και τα περί ρυθμιστικού ρόλου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι δεν πιστεύει πως τα δύο κόμματα θα έχουν την ίδια δύναμη να καθορίζουν τις εξελίξεις, με δεδομένο ότι το ΕΛΑΜ προαποκλείει συνεργασία με την Αριστερά και το ΑΚΕΛ προαποκλείει συνεργασία με το ΕΛΑΜ.

Ερωτηθείς αν συζήτησε με την Αννίτα Δημητρίου τα περί εκλογής Προέδρου της Βουλής, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε αρνητικά. Είπε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο που να διασυνδέει την απόφαση για την Προεδρία της Βουλής με τη μελλοντική απόφαση για τις προεδρικές εκλογές. Παραδέχθηκε ότι πολιτικά τα δύο θέματα μπορεί να σχετίζονται, όμως η δική τους προσέγγιση δεν είναι αυτή, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην Προεδρία της Βουλής.

Το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας ή άλλου προσώπου από το ΔΗΚΟ, θα συζητηθεί στα συλλογικά όργανα του κόμματος, σύμφωνα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. «Νομίζω μπορούμε να περιμένουμε λίγα εικοσιτετράωρα για να δούμε τι θα γίνει με την Προεδρία της Βουλής», δήλωσε. Για το σενάριο υποψηφιότητας της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θα ακουστούν όλες οι προτάσεις και οι εισηγήσεις, τόσο εσωκομματικά, όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ερωτήθηκε αν θα διεκδικήσει το κόμμα μεγαλύτερη συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και κλήθηκε να σχολιάσει φήμες που θέλουν επιστροφή του Βασίλη Πάλμα στο ΔΗΚΟ. Απάντησε ότι δεν έχει μιλήσει με οποιονδήποτε υπουργό της Κυβέρνησης και ούτε μπορεί να μιλήσει εκ μέρους τους. Επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ θα επιδιώξει ο χώρος του κέντρου να είναι όσο το δυνατόν πιο ενωμένος, αναλαμβάνοντας προσπάθεια συνένωσης.