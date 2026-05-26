Η απομάκρυνσή του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον «πιέσεων και συκοφαντιών», ισχυρίζεται ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός ενώ υποστηρίζει ότι η απόφαση είχε «ουσιαστικά προαποφασιστεί».

Σε διάγγελμά του χθες, ενόψει και της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, ο Τυχικός αναφέρει ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κλίμα «συνεχούς πίεσης», κατά το οποίο, όπως είπε, άκουσε επανειλημμένα χαρακτηρισμούς όπως «ψεύτης», «αχάριστος» και «αγράμματος».

Αναφερόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, είπε πως το πιο οδυνηρό για τον ίδιο ήταν όταν διαπίστωσε ότι υπήρχαν ενέργειες με στόχο «την απομάκρυνση και την εξόντωσή του» όπως υποστήριξε.

Είπε ακόμη ότι η ουσία της υπόθεσής του δεν ακούστηκε ποτέ και δεν κρίθηκε ουσιαστικά.

Παράλληλα δήλωσε ότι αισθάνεται αθώος απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς τες «συκοφαντικές», ενώ έκανε λόγο για «μεγάλα οικονομικά συμφέροντα» που, κατά την άποψή του, επηρεάζουν την υπόθεση.

Όπως γνωστοποίησε, έχει αποφασίσει να προσφύγει τόσο στην Πολιτεία όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, λέγοντας ότι ακόμη και «ο μεγαλύτερος εγκληματίας δικάζεται και δεν εκτελείται με συνοπτικές διαδικασίες».

Κλείνοντας το διάγγελμά του, απηύθυνε έκκληση προς τους πιστούς να μη χάσουν την ειρήνη, την πίστη και την Εκκλησία του Χριστού, καλώντας τους να συνεχίσουν να προσεύχονται ακόμη και για εκείνους που, όπως είπε, τον αδίκησαν.

ΚΥΠΕ