Την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού, CY-Alert, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, παρουσία του Αν. Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας κ. Θεόδωρου Λεμονιάτη.

Μέσω του CY-Alert, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcast, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη.

Πώς θα λειτουργεί

Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Καινοτομίας, εξήγησε πως η Κύπρος εντάσσεται πλέον στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού, το οποίο ακολουθεί στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EU‑Alert. Γινόμαστε από σήμερα η 16η χώρα στην Ευρώπη που υλοποιεί αυτό το σύστημα με τα συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει: Διαλειτουργικότητα και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και συνεργασίας σε επίπεδο Ευρώπης

Το σύστημα CY-Alert, βασίζεται στην τεχνολογία Cell broadcast — όχι σε αυτή του Short Message Service, το γνωστό SMS.

Αντί για στοχευμένη αποστολή σε τηλεφωνικούς αριθμούς που προκαλεί συμφόρηση στο δίκτυο και έχει εγγενείς περιορισμούς ως τεχνολογία, το σύστημα αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο το σήμα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας απευθείας σε όλες τις συσκευές που βρίσκονται εντός της επιλεγμένης γεωγραφικής ζώνης.

Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζεται από τον φόρτο του δικτύου ή τον αριθμό των κινητών συσκευών που λαμβάνουν το μήνυμα. Επομένως λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο για όλους τους χρήστες εντός της γεωγραφικής περιοχής – που μπορεί να είναι όσο μεγάλη χρειάζεται – ανεξαρτήτως του παρόχου τους ή της χώρας προέλευσης της κάρτας SIM – δεν αποστέλλεται λοιπόν μόνο σε συνδρομητές και έτσι καλύπτει και ξένους επισκέπτες.

Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται άμεσα στην οθόνη, ό,τι κι αν κάνει ο χρήστης στη συσκευή εκείνη τη στιγμή. Συνοδεύονται από έντονη δόνηση και χαρακτηριστικό ήχο (σειρήνας), παρακάμπτοντας τη λειτουργία αθόρυβου/σίγασης. Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο (wifi ή mobile data), ούτε η εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής.

Το σύστημα λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα, χωρίς τη χρήση, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν τη συσκευή.

Η αποστολή ειδοποιήσεων γίνεται από την Πολιτική Άμυνα, μέσω των δικτύων των αδειοδοτημένων παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Στα μηνύματα θα περιλαμβάνεται ενημέρωση για τον κίνδυνο ή την έκτακτη κατάσταση, καθώς και σαφείς οδηγίες προστασίας ή απομάκρυνσης από την επηρεαζόμενη περιοχή.

Απαραίτητη προϋπόθεση: η άμεση ενημέρωση των κινητών συσκευών στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού (Android & iOS). Ένα κάλεσμα λοιπόν στους πολίτες: Κρατήστε τις συσκευές σας ενημερωμένες — αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται.

Για πληροφορίες και τεχνική καθοδήγηση, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο 1450, από αύριο, 27 Μαΐου.

Στο επόμενο στάδιο το σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού θα ενσωματωθεί και θα διαλειτουργεί και εντάσσεται στο έργο πλαίσιο Νέας Γενιάς 112.

ΥΠΕΣ: Ενισχύεται η ετοιμότητα του κράτους

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η λειτουργία του CY-Alert ενισχύει την ετοιμότητα του Κράτους και αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και παροχής σαφών οδηγιών προς τους πολίτες μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. «Το εργαλείο που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας», δήλωσε, «ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ Κράτους και πολίτη, ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και ετοιμότητας και διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο».

Πότε τίθεται σε εφαρμογή – Έρχονται δοκιμαστικά μηνύματα

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «το εθνικό σύστημα προστασίας του πολίτη CY-Alert, μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών ελέγχων σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τίθεται σε εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, και για περίοδο που θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, για σκοπούς επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας σε πραγματικό περιβάλλον, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών δοκιμών, οι πολίτες ενδέχεται να λάβουν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα, έντονη δόνηση και σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για δοκιμή ή άσκηση. Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται εκ των προτέρων στις συγκεκριμένες περιοχές μέσω των οικείων Τοπικών Αρχών, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι ότι πρόκειται δοκιμαστική άσκηση».

Ασκήσεις εκκένωσης κοινοτήτων

Περαιτέρω, όπως είπε, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, λαμβάνονται τους τελευταίους μήνες στοχευμένα μέτρα για τη καλύτερη προετοιμασία των κρατικών Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως «η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας πραγματοποιεί τον μήνα που διανύουμε εφτά ασκήσεις εκκένωσης σε Κοινότητες σε όλες τις Επαρχίες, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Πολιτείας για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων αναγκών. Φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιούνται σε παγκύπρια βάση ανά γεωγραφική περιοχή ασκήσεις με τη συμμετοχή κι άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί η ετοιμότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος και να επιλυθούν όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν».

Επιπλέον, για διασφάλιση της ενημέρωσης των Κοινοτικών Συμβουλίων, η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας έχει επισκεφθεί όλες τις Κοινότητας σε όλες τις Επαρχίες, και σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια, πραγματοποιήθηκαν 320 εκπαιδεύσεις. Παράλληλα, έγινε επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος», λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Την ίδια ώρα, συνέχισε, έχει παραχωρηθεί συνολικό ποσό €3.1 εκατομμύρια στις Τοπικές Αρχές, στη βάση των δικών τους εισηγήσεων και αναγκών, για σκοπούς καθαρισμού εγκαταληφθείσας γεωργικής γης περιμετρικά των Κοινοτήτων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας. Το συγκεκριμένο μέτρο έγινε υπό την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αξιολόγησε τις ανάγκες με βάση τη γεωμορφολογία κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα οι Επαρχιακές Διοικήσεις προχωρούν με τους καθαρισμούς των δρόμων.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Με την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληθυσμού, κάνουμε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ασφαλή, πιο οργανωμένη και πιο ανθεκτική Κύπρο», κατέληξε.