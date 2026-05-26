Την ευχή της μάνας του αποκάλυψε ο 24χρονος βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, του ευχήθηκε να παραμείνει τίμιος. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι γονείς του ήταν συγκινημένοι. Πρόσθεσε ότι είχαν ελπίδες πως το αποτέλεσμα θα ήταν θετικό, ωστόσο φρόντιζαν πάντα να τον κρατούν προσγειωμένο.

«Χαίρομαι που τους έκανα περήφανους αλλά θα χαρώ περισσότερο να τους κάνω περήφανους με πράξεις που θα βοηθούν τον απλό άνθρωπο», επισήμανε.

Όσον αφορά την ενασχόληση του με την ποίηση και αν θα συνεχίσει να ασχολείται, είπε αστειευόμενος ότι «τώρα θα είναι η ποίηση παρέα με την πίεση». Εξέφρασε την ελπίδα ο συνδυασμός του να φέρει καλό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς τι θα πράξει αν κάποιος τον καλέσει στο τηλέφωνο και του ζητήσει να «κανονίσει» το παιδί του στο δημόσιο επειδή τον ψήφισε, απάντησε ότι η θα του πει το εξής: «Αν με ψηφίσατε για να βάλω το παιδί σας στο δημόσιο, λυπάμαι πολύ αλλά δεν ήταν ορθό το κριτήριο σας!».