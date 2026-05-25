Γεννημένος τον Μάρτιο του 2002, ο Εφραίμ Χρίστου είναι από σήμερα βουλευτής Λεμεσού με το ΑΚΕΛ. Μόλις στα 24 του χρόνια, κατάφερε να τερματίσει πρώτος από τους 12 υποψηφίους του κόμματος σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία του, καταγράφοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 4.966 ψήφων.

Μαζί με τον Δημήτρη Μπάρο της Άμεσης Δημοκρατίας, είναι οι δύο νεαρότεροι βουλευτές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποιοι κατέρριψαν το ρεκόρ που κρατούσε ο Σωτήρης Ιωάννου από το 2021 όταν είχε εκλεγεί σε ηλικία 26 ετών. Η διαφορά τους, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι ο Εφραίμ Χρίστου σάρωσε σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία του, ενώ ο Δημήτρης Μπάρος εκλέχθηκε συγκυριακά στην τρίτη κατανομή εδρών με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης.

Ποιος είναι ο Εφραίμ Χρίστου

Ο νέος βουλευτής του ΑΚΕΛ κατάγεται από τη Βάσσα Κοιλανίου και το Φοινί στο οποίο διαμένει μέχρι σήμερα, ενώ τον συνοδεύει ένα πλούσιο βιογραφικό για το νεαρό της ηλικίας του. Είναι ο γραμματέας του κόμματος σε Μαραθάσα-Φοινί και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών, έχει δίπλωμα στον Γαλλικό Πολιτισμό και αυτό το διάστημα είναι επίσης μεταπτυχιακός φοιτητής στη Δημόσια Διοίκηση.

Πρόκειται για ένα νέο με έντονη δραστηριότητα στο φοιτητικό κίνημα του ΑΚΕΛ, την Προοδευτική, ενώ μέχρι πέρσι ήταν ο πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ). Διετέλεσε επίσης εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα του και τη Σύγκλητο, ενώ στο παρελθόν ήταν μέλος της Παιδοβουλής.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η αγάπη του για την κυπριακή παράδοση. Είναι λαϊκός ποιητής και συγγραφέας του βιβλίου «Ρίζα η καρκιά μου», το οποίο εξέδωσε μόλις στα 22 του χρόνια. Γράφει επίσης κυπριακά τσιαττιστά και συμμετέχει σε σχετικούς διαγωνισμούς.