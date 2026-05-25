Σε μια ιστορική διεύρυνση προχώρησε η Εταιρεία Συγγραφέων στην Ελλάδα, εκλέγοντας 76 νέα τακτικά μέλη, τη μεγαλύτερη ανανέωση στα 45 χρόνια ιστορίας της, με έντονη και ιδιαίτερα ποιοτική παρουσία δημιουργών και πανεπιστημιακών από την Κύπρο.

Στα νέα τακτικά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων συγκαταλέγονται οι Κύπριοι λογοτέχνες Κώστας Λυμπουρής, Νάσια Διονυσίου, Αυγή Λίλλη και Κωνσταντία Σωτηρίου, ενώ επίτιμα μέλη εξελέγησαν ο ομότιμος καθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Kύπρου Παντελής Βουτουρής και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο Αφροδίτη Αθανασοπούλου.

Στον κατάλογο των νέων μελών περιλαμβανόταν επίσης και ο αείμνηστος Ανδρέας Καραγιάν, καθώς η διαδικασία κατάρτισης των υποψηφιοτήτων είχε ολοκληρωθεί πριν από τρεις μήνες.

Η απόφαση λήφθηκε στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συγγραφέων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στο Επιγραφικό Μουσείο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό φορέα των ελληνικών γραμμάτων. Η Εταιρεία κάνει λόγο για μια «μεγάλη ανανέωση», υπογραμμίζοντας ότι γίνεται πλέον «μεγαλύτερη, ισχυρότερη, πλουσιότερη σε ανθρώπους και ιδέες».

Οι φετινές υποψηφιότητες ήταν οι περισσότερες των τελευταίων ετών και περιλάμβαναν ποιητές, πεζογράφους, δοκιμιογράφους, μεταφραστές, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, ανθρώπους του πολιτισμού και συγγραφείς νεότερων γενεών, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της εκπροσώπησης του σύγχρονου λογοτεχνικού και πνευματικού τοπίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκε επίσης ο απολογισμός δράσεων του νέου διοικητικού συμβουλίου και το επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη χρονιά, με συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των συγγραφέων, τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και τη θέση της δημιουργικότητας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Η Εταιρεία Συγγραφέων προετοιμάζεται παράλληλα για το επετειακό έτος 2026, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των γραμμάτων και του δημόσιου λόγου, με στόχο, όπως σημειώνει, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και πιο παρεμβατική δημόσια παρουσία.